تكنولوجيا: أجهزة WearOS قد تصل في المستقبل مع معالج Snapdragon Wear 3300 جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع XDA-Developers، فقد وجد بعض الأشخاص أن هناك ملف كود جديد يضم جهاز بمعالج SDW3300، ولقد تم رفع هذا الملف تحت عنوان “sdw3300-bg-1gb-wtp.dts”، ويشير ذلك إلى أن هذا النظام الأساسي الجديد يستند إلى معالج Snapdragon 429 والذي يحمل الاسم الرمزي “Spyro”.

وعلى ما يبدو، فسيحتوي معالج Snapdragon 3030 الجديد على بنية 4ARM Cortex-A7 CPU مع عملية تصنيع 28 نانومتر، لذا فمن المفترض أن يكون المعالج الجديد قوي وموفر للطاقة في نفس الوقت.

Advertisements

هناك أيضًا احتمال بأن نرى أجهزة WearOS تحمل ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجابايت في المستقبل.

المصدر

اعلان

