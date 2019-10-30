شبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، 31 أكتوبر، يشهد طقسا معتدلا على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

تحذير من الشبورة الكثيفة

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه، ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في تصريحات إعلامية، تجنب أماكن الأمطار، أو السير بجوار كابلات الكهرباء، أو أعمدة الإنارة، كذلك القيادة على الطرق السريعة بشكل آمن، وعدم تجاوز السرعات المقررة، خاصة فى الصباح الباكر، وعند تساقط الشبورة، كما ناشد المواطنين ارتداء الملابس الخريفية، والتخلي عن الملابس الصيفية تمامًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 26

دمنهور 17 25

الإسكندرية 16 24

بلطيم 16 24

مطروح 16 26

السلوم 17 25

سيوة 21 27

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 25

الإسماعيلية 16 26

السويس 17 26

العريش 18 25

رفح 17 24

رأس سدر 18 30

نخل 11 25

نويبع 20 29

طابا 18 25

كاترين 08 24

الطور 17 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 18 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 15 30

أسوان 16 31

أبو سمبل 17 31

الوادي الجديد 18 31

شلاتين 23 31

أبو رماد 23 30

حلايب 25 28

رأس حدربة 24 28