سبوتيفاي تطلق تطبيقها الجديد الموجه للأطفال Spotify Kids

أعلنت خدمة (سبوتيفاي) Spotify اليوم الأربعاء عن إطلاق تطبيق جديد باسم (سبوتيفاي كيدز) Spotify Kids الذي يتضح من اسمه أنه موجه للأطفال، ويهدف إلى توفير مساحة آمنة لهم لاكتشاف، والاستماع إلى التسجيلات الصوتية.

ويشتمل التطبيق – الذي يُطلق اعتبارًا من اليوم في إيرلندا – أكثر من 6,000 تسجيلًا صوتيًا، أُضيفت جميعها بإشراف فريق محرري سبوتيفاي. وللأطفال الأصغر سنًا، فإن التطبيق سوف يكون مقتصرًا على أشياء، مثل صوتيات ديزني، وأغانٍ عن الديناصورات، وقصص الأطفال. وفي حال اختار الوالدان ضبط التطبيق على الأطفال الأكبر سنًا، فإن التطبيق سوف يضيف تسجيلات صوتية تناسب أعمارهم، بما في ذلك أغانٍ من مغنين مشاهير.

وأكدت سبوتيفاي أن التطبيق لن يعرض على الأطفال أي تسجيلات صوتية تحض على الأسلحة، والعنف، وقد تتغير التسجيلات حسب المنطقة الجغرافية، وذلك لاختلاف اللغات بطبيعة الحال.

ويحتاج التطبيق للعمل أن يكون لدى المستخدم اشتراك أسري Premium Family، الذي يتوفر مقابل 14,99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في الولايات المتحدة. وجزئيًا، لن يعرض تطبيق (سبوتيفاي كيدز) أي إعلانات، وهي ميزة حصرية للمستخدمين من ذوي الاشتراكات المدفوعة. هذا؛ وسوف يُحسب كل حساب للأطفال من بين الحسابات الستة المسموح بها في الاشتراكات الأسرية.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وللحفاظ على الخصوصية، أكدت الشركة أنها لن تجمع أي بيانات جغرافية، ويمكن للوالدين حذف البيانات المرتبطة بحسابات الأطفال في أي وقت. ومع ذلك، سوف تحتفظ الشركة بالبيانات المتعلقة بنوعية الأغاني التي يستمع إليها الأطفال، ولكنها لن تبيعها أو تشاركها مع أي طرف خارجي لأغراض الإعلانات، حسب قولها. ولكنها سوف تشاركها مع الأطراف الخارجية لأغراض أخرى، مثل ربط حسابات الأطفال مع التلفاز.

ويتوفر تطبيق (سبوتيفاي كيدز) على كل من نظامي أندرويد، وآي أو إس، ويبدو أنه نسخة مبسطة من تطبيق سبوتيفاي الأساسي، إذ تبرز فيها الألوان والشخصيات المحببة للأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق متاح الآن تجريبًا، وتعتزم سبوتيفاي طرحه في المزيد من الأسواق في وقت لاحق. وقالت: إنها استغرقت عامين للعمل على (سبوتيفاي كيدز)، وقد استشارت خبراء محتوى الأطفال أثناء العمل عليه. وهو يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3، و10 سنوات.