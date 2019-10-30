جديد سناب شات.. الرسم ثلاثي الأبعاد

قدم تطبيق سناب شات Snapchat اليوم الميزة الجديدة المسماة الرسم الثلاثي الأبعاد 3D Paint، والتي تتيح لك الاستفادة من الواقع المعزز.

وأصبح بإمكان المستخدمين الرسم على وجوههم باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف، كما تعمل الميزة مع الكاميرا الخلفية، مما يسمح لك بالرسم على الكائنات في البيئة.

ويُظهر المقطع الفيديو الذي أنتجته شركة سناب Snap، المطورة لتطبيق سناب شات، الميزة المستخدمة لرسم عيون وشارب على مقدمة سيارة.

وتتشابه الوظيفة مع ميزة AR Doodle التي تقدمها سامسونج مع هواتف جالاكسي نوت Galaxy Note 10، لكن تتمتع ميزة سامسونج بفائدة إضافية تتمثل في استخدام قلم S Pen الإلكتروني للهاتف، والذي يجب أن يكون أكثر دقة من الرسم بإصبعك على الشاشة.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإنشاء سنابات واقع معزز جديدة بكل سهولة من خلال كاميرا الجهاز، ويمثل إطلاق 3D Paint جزءًا من الاستثمار المتزايد لشركة سناب في مجال الواقع المعزز.

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وجمعت سناب في الشهرين الماضيين وحدهما مليار دولار من أجل الاستثمار في المزيد من محتوى الوسائط وميزات الواقع المعزز، كما أنها أطلقت الجيل الثالث من نظارات Spectacles مع كاميرا مزدوجة قادرة على إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد.

ويمكن لمستخدمين iOS العثور على 3D Paint ضمن قسم Create الخاص بشريط الواقع المعزز AR Bar، والذي تم الإعلان عنه للمرة الأولى في شهر أبريل كمساحة مخصصة أسفل كاميرا سناب شات لإنشاء وتصفح محتوى الواقع المعزز.

وفي حال الرغبة بتجربة الميزة فقد بدأ تطبيق سناب شات بطرح الميزة اليوم لمستخدمي أجهزة iOS، بينما لم تتوفر الميزة بعد لمستخدمي أجهزة أندرويد، وتقول الشركة: إن 3D Paint قادمة إلى منصة أندرويد في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى شريط الواقع المعزز الجديد.