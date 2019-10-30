الساعة الذكية Moto 360 تعود إلى الحياة ولكنها غير مصنوعة من قبل شركة موتورولا

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت Motorola Moto 360 من بين ساعات Android Wear الرائدة عندما ظهرت لأول مرة في العام 2015. قامت شركة موتورولا بالكشف عن بعض الساعات الذكية الإضافية قبل أن تقرر التوقف في العام 2016، ولكن قررت شركة تدعى eBuyNow الآن الإستيلاء على المكان وإعادة إحياء Moto 360. هذه الساعة الذكية الجديدة تعمل بنظام WearOS وتحتفظ بتصميم مشابه لتصميم الجيل الثاني من Moto 360 من العام 2017، ولكنها تأتي بترقية على المواصفات التقنية الداخلية.

ساعة Moto 360 الجديدة تضم شاشة OLED بحجم 1.2 إنش وبدقة 360×360 بكسل تمتاز بخاصية Always On Display مع العلم بأن هناك زر رئيسي قابل للدوران يتيح لك التحكم بسهولة في واجهة المستخدم. تحت الهيكل، تضم Moto 360 الجديدة المعالج Snapdragon 3100، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، فضلا عن 8GB من الذاكرة الداخلية.

يمكنك أيضًا الحصول على جميع الميزات التي يمكنك توقعها في أي ساعة ذكية أخرى مثل رصد معدل ضربات القلب ونظام تحديد المواقع و NFC. وفيما يتعلق بالإتصال، يمكنك أيضًا الحصول على البلوتوث 4.2 و WiFi. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية مصممة لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 30 مترًا، وتضم بطارية بسعة 355mAh يمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعة واحدة فقط.

Moto 360 الجديدة ستُكلف 350 دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتم البدء بشحنها في شهر ديسمبر المقبل. ستكون متوفرة بألوان تشمل الرمادي والذهبي والأسود، وكلها تمتاز بهيكل مصنوع من الهيكل المقاوم للصدأ. هذه الساعة الذكية متوافقة مع جميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 5.0 أو إصدار أعلى، وبنظام iOS 10 أو إصدار أعلى.