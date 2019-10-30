هاتف سامسونج القابل للطي القادم سيمتاز بتصميم صدفي

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر الهاتف Galaxy Fold في الأسواق منذ فترة بعد التعامل مع العديد من المشاكل. إذن ما هو التالي بالنسبة لشركة سامسونج في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي؟ حسنًا، يبدو أن الشركة تفكر في حجم أصغر. بينما يُمكن تحويل Galaxy Fold إلى جهاز لوحي، فيبدو أن شركة سامسونج تستكشف فكرة إنشاء هاتف ذكي قابل للطي ذو تصميم صدفي.

الفيديو الموجود أدناه هو فيديو رسمي ومباشر من مؤتمر سامسونج السنوي للمطورين. في هذا الفيديو، تُظهر الشركة أنها تستكشف تصميمًا جديدًا، وسيعيد ذلك الذكريات لبعضكم. ذكريات الهواتف الصدفية إذا صح التعبير.

في الواقع، المفهوم الذي إستعرضته لنا شركة سامسونج يذكرنا بالهاتف Motorola RAZR الشهير. هل يمكن أن يولد هذا التصميم عصر الهواتف الصدفية الحساسة للمس بالكامل؟ يبدو أن شركة سامسونج تُفكر في ذلك، وتوافق شركة موتورولا على ذلك أيضًا حيث من المتوقع أن تقوم بدورها بالكشف عن هاتفها القابل للطي الصدفي الأول في العالم في اليوم 13 نوفمبر.

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بالعودة إلى شهر أغسطس، تم إكتشاف براءة إختراع من سامسونج تصف مثل هذا الهاتف القابل للطي تمامًا، في حين تحدث تقرير من موقع Bloomberg في شهر سبتمبر عن وجود مثل هذا المنتج قيد التطوير بالفعل. سيبلغ حجم الشاشة 6.7 إنش عندما تكون مفتوحة، وسيكون الجهاز أرق من Galaxy Fold. ومن المفترض أيضًا أن يكون أرخص.

قد يتم كشف النقاب عن هاتف سامسونج القابل للطي في المؤتمر العالمي للجوال المقرر عقده في شهر فبراير من العام المقبل، على الأقل في حالة إذا إلتزمت شركة سامسونج بإطار زمني مماثل للإطلاق هذا العام.