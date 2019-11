PlayStation 4 تصبح ثاني أفضل منصة ألعاب مبيعًا على الإطلاق

أصبح جهاز PlayStation 4 من شركة سوني اليابانية ثاني أفضل منصة ألعاب مبيعًا على الإطلاق، بحيث تجاوزت مبيعاته مبيعات جهاز PlayStation الأصلي البالغة 102.5 مليون وحدة.

وقالت سوني كجزء من تقرير أرباحها للربع الثاني: إنها باعت 2.8 مليون جهاز PlayStation 4 بين شهري يوليو وأيلول (بما في ذلك PlayStation 4 Pro)، بالإضافة إلى 100 مليون جهاز التي سجلتها في الربع الأخير.

وأصبح إجمالي مبيعات PlayStation 4 الآن 102.8 مليون جهاز، أي أعلى بقليل من مبيعات منصة PlayStation الأصلية، لكن من غير المرجح أن تصل هذه الأرقام إلى إجمالي مبيعات PlayStation 2 البالغة 155 مليون جهاز.

ويوضح الانخفاض في أرقام مبيعات المنصة أنها قد وصلت إلى نهايتها، بحيث لم تنخفض مبيعات الأجهزة فحسب، بل انخفضت أيضًا إيرادات الألعاب والأرباح ككل بنسبة 17 في المئة و 35 في المئة على التوالي خلال عام 2018.

وتتوقع سوني أن تكون مبيعات PS4 لعام 2019 أقل مما توقعته في الأصل بمقدار 1.5 مليون جهاز، مما جعلها تخفض توقعات مبيعات أجهزة PS4 للعام المالي الحالي إلى 13.5 مليون جهاز.

كما قد لا تكون مبيعات موسم الإجازات كبيرة أيضًا مقارنةً بالعام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن سوني قد أعلنت أن جهاز PlayStation 5 سيصل مع حلول أعياد نهاية عام 2020.

وقد يتخلى العديد من الراغبين بالحصول على منصة ألعاب جديدة عن PS4 لهذا العام بانتظار صدور PlayStation 5، مع توجههم، بدلًا من ذلك، إلى شراء المزيد من ألعاب PS4، لأنها ستكون متوافقة مع منصة الألعاب الجديدة.

وهناك عدد من الألعاب الحصرية الرئيسية القادمة إلى منصة PS4، مثل The Last of Us Part II؛ و Ghost of Tsushima؛ و Death Stranding؛ و Shenmue III.

يذكر أن منصة PS4 قد حققت نجاحًا هائلًا، وتفوقت مبيعاتها بكثير على مبيعات منافسيها، مثل Sega Saturn؛ و Nintendo 64، كما أنها تجاوزت في هذا الربع مبيعات جهاز Wii من نينتندو البالغة 101.6 مليون.