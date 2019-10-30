تسريب جديد يكشف عن مزايا شاشة آيفون 12

أفاد تقرير إخباري بأن الجيل القادم من هواتف آيفون سوف تقدم شاشة بمعدل تحديث عالٍ على غرار حواسيب (آيباد برو) iPad Pro، وهي من المزايا المطلوبة لبعض التطبيقات، خاصةً ألعاب الفيديو السريعة.

ومع أنه لم يمضِ على الإعلان عن هواتف (آيفون 11)، و(آيفون 11 برو)، و(آيفون 11 برو ماكس) سوى أسابيع قليلة، إلا أن عجلة التسريبات المتعلقة بهواتف آيفون للعام المقبل– الذي قد يُسمى (آيفون 12)، بدأت منذ الشهر الماضي.

والآن؛ نشرت النسخة الصينية من موقع (ديجيتايمز) Digitimes تقريرًا ذكرت فيه أن هاتف آيفون المقرر إطلاقه عام 2020 سوف يقدم شاشة بمعدل تحديث قدره 120 هرتز على غرار شاشة (برو موشن) ProMotion الموجودة في حواسيب (آيباد برو)، ولكن الاختلاف سيكون في أن شاشة آيفون القادم ستكون من نوع (أولد) OLED مقارنة بشاشات آيباد برو التي تأتي من نوع (إل سي دي) LCD.

ومع أن جميع هواتف آيفون التي أطلقتها آبل حتى الآن تقدم معدل تحديث قدره 60 هرتز، إلا أنها قدمت شاشات مع معدل تحديث 120 هرتز أول مرة للأجهزة العاملة بنظام (آي أو إس) في عام 2017 مع (آيباد برو 10.5)، و(آيباد برو 12.9). وهو ضعف معدل التحديث لشاشات هواتف آيفون الحالية.

يُشار إلى أن معدل التحديث هذا مطلوب بقوة لألعاب الفيديو السريعة، ومع ذلك، فهو يوفر تجربة شاشة أفضل، إذ تجعل التنقل بين التطبيقات، وداخلها أكثر سلاسةً، كما أنه يقدم تجربة أفضل لتشغيل الفيديو بمختلف معدلات الإطارات: 24 إطارًا في الثانية، و 48 إطارًا في الثانية، و60 إطارًا في الثانية. وبالمقارنة، فإن شاشات آيفون الحالية مع معدل 60 هرتز لا تستطيع تشغيل فيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية كما ينبغي.

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يُشار إلى أن العديد من الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد بدأت تدعم معدل عالٍ للشاشة، إذ هناك هواتف (بكسل 4) Pixel 4 من جوجل، وهواتف ون بلس الأحدث تدعم معدل 90 هرتز، وهناك هواتف مخصصة لعشاق الألعاب تدعم بالفعل معدل 120 هرتز ومن نوع OLED، مثل: Asus ROG.

وكشف صاحب التسريبات الشهير فيما يتعلق بمنتجات آبل (مينج تشي كو) نهاية أيلول/سبتمبر الماضي أن هواتف آيفون لعام 2020 سوف تقدم تصميمًا جديدًا مع إطار معدني جديد يشبه هاتف (آيفون 4) الذي أُطلق قبل أكثر من 9 سنوات.

وكانت تسريبات سابقة قد كشفت أن شركة آبل أجلت إطلاق هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى عام 2020، كما نشرت وكالة بلومبرج سابقًا تقريرًا ذُكر فيه أن آيفون 2020 سوف يتضمن كلًا من كاميرا (فيس آي دي)، وحساس بصمة ضمن الشاشة إن نجحت الاختبارات، ولكن التقرير نبه إلى أن تضمين حساس البصمة في الشاشة قد يتأخر إلى عام 2021.