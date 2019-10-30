آبل تجلب watchOS 6.1 لمستخدمي الجيل الأول من ساعتها

طرحت شركة آبل الإصدار watchOS 6.1 من نظامها التشغيلي للأجهزة القابلة للارتداء للجمهور بعد اختبار الإصدار التجريبي من قبل المطورين.

ويتضمن التحديث تحسينات في الأداء، ويجلب الإصدار watchOS 6 من نظامها التشغيلي إلى مستخدمي الجيل الأول والثاني من ساعتها الذكية Apple Watch.

وجرى استبعاد الجيل الأول والثاني من ساعة آبل الذكية عند الإصدار الأولي لنظام watchOS 6 الشهر الماضي، لكن آبل قالت: إن التحديث قادم في وقت ما في الخريف.

ويمكن الآن لمستخدمي الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من ساعة آبل الذكية التحديث إلى watchOS 6.1، وذلك بالرغم من أن بعض الميزات قد تقتصر على النماذج الأحدث فقط.

وبالإضافة إلى دعم نماذج الساعة الذكية الأقدم، فإن watchOS 6.1 يشتمل على دعم لأحدث جيل من السماعات اللاسلكية AirPods Pro، إلى جانب تحسينات في الأداء وإصلاح الأخطاء.

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ووفقًا للمعلومات، فإن التحديث يعمل على تحسين أداء عمر بطارية الجيل الخامس من الساعة الذكية، ويمكن لمستخدمي الجيل الأول والثاني من الساعة الذكية الحصول على العديد من الميزات الجديدة في watchOS 6.

ويجلب watchOS 6 تطبيقات جديدة إلى الجهاز، بما في ذلك تطبيقات الحاسبة؛ والمذكرات الصوتية؛ والكتاب الصوتي، إلى جانب جلبه لوجوه ساعة جديدة.

وتشمل الوجوه الجديدة Solar Dial؛ و Modular Compact؛ و Gradient؛ و California؛ و Numerals Duo؛ و Numerals Mono، كما تم تحديث العديد من الوجوه الحالية مع عناصر التصميم الجديدة.

ويسهل الإصدار الجديد استخدام متجر التطبيقات المخصص لتطبيقات Apple Watch، ويمكن للمستخدمين البحث عن التطبيقات واكتشافها وتنزيلها بشكل مباشر من خلال واجهة الساعة، مما يجعلها أقل اعتمادًا على هاتف آيفون.

ويتطلب تثبيت التحديث أن لا يقل شحن البطارية عن 50 في المئة، بالإضافة إلى جهاز آيفون متصل يعمل بأحدث إصدار iOS متوافق، ويجب على المستخدمين وضع الساعة الذكية على الشاحن وتشغيل تطبيق Watch على جهاز آيفون، ومن ثم التوجه إلى عام، ومن ثم تحديث البرنامج.