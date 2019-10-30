سامسونج تعلن عن حاسوبي Galaxy Book Flex و Galaxy Book Ion

أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء خلال مؤتمر المطورين الخاص بها SDC – إلى جانب التصميم الجديد لهاتف قابل للطي – عن سلسلتين جديدتين من الحواسيب المحمولة: (جالاكسي بوك فلكس) Galaxy Book Flex، و(جالاكسي بوك أيون) Galaxy Book Ion.

وتأتي كلتا السلسلتين بقياس 13 بوصة، و15 بوصة، وهي تتشارك في بعض المواصفات، مثل أن الشاشة من نوع (كيو لد) QLED وبدقة 1920×1080 بكسل. ومع أن سامسونج تزعم أن الجهازين هما أول من يقدم شاشة من نوع QLED السوق، إلا أنه قد أُعلن سابقًا عن أجهزة تستخدم هذه الشاشات في الحواسيب المحمولة، مثل شركة AU Optonics، وأيسر. ويمتاز هذا النوع من الشاشات بأنه يوفر مستوى سطوع قدره 600 شمعة.

ويمتاز كلا الجهازين من سامسونج بدعم تقنية (وايرلس باورشير) Wireless PowerShare التي تسمح للمستخدمين بشحن أجهزتهم التي تدعم معيار (تشي) Qi لاسلكيًا عن طريق وضعها على لوحة اللمس الخاصة بها.

(جالاكسي بوك فلكس) Galaxy Book Flex

يبلغ وزن نسخة 13 بوصة من (جالاكسي بوك فولد) نحو 1.15 كيلوجرام، وهي تحتوي الجيل العاشر الأحدث (آيس ليك) Ice Lake من معالجات (إنتل كور آي) Intel Core، وتقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت من نوع PCIe NVMe SSD. ولحماية الخصوصية، يأتي الجهاز مع حساس بصمة.

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ويشتق الحاسوب اسمه من قابلية إدارة الشاشة بزاوية 360 درجة، مع الإشارة إلى أنها لمسية، وتدعم القلم الإلكتروني (إس-بن) S-Pen. ويقدم الجهاز منفذي (ثندربولت 3) Thunderbolt 3، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD، وهو يضم بطارية باستطاعة 69.7 واط/ساعة.

أما نسخة 15 بوصة من (جالاكسي بوك فلكس)، فهي تقدم المواصفات ذاتها، ولكن بوزن 1.57 كيلوجرام، بالإضافة إلى بطاقة رسوميات منفصلة من نوع (إنفيديا جيفورس إم إكس 250) Nvidia GeForce MX250 مع ذاكرة من نوع (جي دي دي آر 5) GDDR5 بحجم 2 جيجابايت.

(جالاكسي بوك إيون) Galaxy Book Ion

على غرار (جالاكسي بوك فلكس)، فإن حاسوب (جالاكسي بوك إيون) يأتي في طرازين: 13 بوصة، و15 بوصة، ويبلغ وزن الأولى 970 جرامًا، في حين يبلغ وزن الأخرى 1.26 كيلوجرام مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250.

ويشترك (جالاكسي بوك إيون) مع (جالاكسي بوك فلكس) في نوعية المعالج، وحجم ذاكرة التخزين الداخلية، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي، إلا أنه يأتي مع منفذ SODIMM لإضافة 16 جيجابايت أخرى، ومنفذ آخر لزيادة حجم ذاكرة التخزين الداخلية. ويمتاز بأنه يقدم منفذ إضافي من نوع (إتش دي إم آي) HDMI.

هذا؛ ولم تُعلن سامسونج عن سعر، أو موعد إطلاق حاسوبي (جالاكسي بوك فلكس)، و(جالاكسي بوك إيون) الجديدين.