تكنولوجيا: إعلان تشويقي من سامسونج لنموذج جديد لهاتف قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن نموذج جديد في الهواتف القابلة للطي في مؤتمر المطوريين الذي عقد مؤخراً، والذي يأتي بتصميم مختلف عن إصدارها الحالي Galaxy Fold.

قدمت شركة سامسونج للأسواق هذا العام أول إصداراتها من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold، إلا أن العملاق الكوري لديها رؤية جديدة في تصميم هذه الفئة من الهواتف كشفت عنها في مؤتمر المطوريين.

وعلى عكس هاتف سامسونج Galaxy Fold الذي يأتي بتجربة لطي الشاشة تحاكي غلاف الكتاب، يأتي النموذج الجديد في الهواتف القابلة للطي بميزة دعم الطي العمودي للشاشة بتصميم صدفي.

ولقد أشارت سامسونج في العرض التقديمي لهذا النموذج الجديد، إلى أن الشركة تختبر رؤية جديدة فقط في تصميم هذه الفئة من الهواتف، حيث يأتي هذا النموذج من بين نماذج أخرى تطور حالياً من الشركة.

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وفي مقطع فيديو قصير قدم من سامسونج إستعرضت الشركة آلية عمل نموذج الهاتف القابل للطي، الذي يدعم الطي رأسياً بزواية 90 درجة ليعمل على فصل الشاشة إلى جزء علوي وجزء سفلي.

من جانب أخر لم تؤكد سامسونج على إنتقال هذا النموذج إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط سامسونج للكشف عن نماذج اخرى من الهواتف القابلة للطي لاحقاً.

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