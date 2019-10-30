سامسونج تكشف عن الهاتف Galaxy Xcover FieldPro من أجل العملاء الحكوميين ورجال الطوارئ

فاطمة أيت طالب - دبي - بدون إحداث ضجة إعلامية كبيرة، قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد ينتمي إلى سلسلة هواتفها الذكية المتينة المصممة لتحمل الظروف الطبيعية يُدعى Galaxy Xcover FieldPro، فهو يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810G وشهادة مقاومة المياه IP68.

هذا الهاتف يضم بطارية بسعة 4500mAh، ويضم كذلك نفس المواصفات التقنية للهاتف Galaxy S9، فهو يضم بدوره معالج ثماني النوى من طراز Exynos 9810، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

Advertisements

هذا الهاتف يضم كذلك شاشة QuadHD بحجم 5.1 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا واحدة في الخلف بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع منصة الأمان Samsung Knox التي تحظى بمصادقة العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.





يحتوي Galaxy Xcover FieldPro على أزرار مخصصة لطلب المساعدة والطوارئ. هذا الأخير يمكن برمجته لإرسال بيانات الموقع. كونها أزرار فعلية، يمكن إستخدامها مع قفازات سميكة، وفي المطر وغيرها من المواقف.

للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول تكلفة الهاتف Galaxy Xcover FieldPro أو ما إذا كان سيتم توفيره لعامة المستهلكين أو ما إذا كان سيتم توفيره فقط للموظفين في الشركات والمؤسسات الحكومية. في نهاية المطاف، قد تبحث شركة سامسونج عن عقود مربحة مع الحكومات بدلاً من ذلك.