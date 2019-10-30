هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستأتي مع شاشات 120Hz ProMotion OLED

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن قامت شركة آبل بإستخدام شاشة ProMotion في لوحيات iPad Pro في العام 2017، بدأت الشائعات تدور حول إمكانية جلبها إلى هواتف iPhone. في حين لم تستخدم شركة آبل هذه الشاشة في أخر جيلين من iPhone، فقد صدر الآن تقرير جديد يقول أن شركة آبل ستقوم بإستخدام شاشة ProMotion OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

تقنية ProMotion من شركة آبل تقوم بتكييف معدل تحديث الشاشة بين 60Hz و 120Hz بناءً على المهمة الحالية. سيسمح ذلك أيضًا بإدارة أفضل للبطارية حيث أن إبقاء الشاشة مقفلة بمعدل تحديث مرتفع في جميع الأوقات يزيد بشكل كبير من إستهلاك البطارية.

وبصرف النظر عن شاشة Apple ProMotion OLED، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن شركة آبل ستقوم بتبني تصميم جديد كليًا في هواتف iPhone القادمة في العام المقبل، ويقال بأن هذا التصميم سيذكرنا نوعًا ما بتصميم iPhone 4.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتقليص حجم القطع المخصص للكاميرا الثلاثية الأبعاد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وإضافة كاميرا Time Of Flight الثلاثية الأبعاد إلى الواجهة الخلفية. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى تقوم شركة آبل بإطلاق الجيل التالي من iPhone، لذلك سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما ستقرر شركة آبل القيام به.