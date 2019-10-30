'واتساب' تقاضي شركة إسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة، الذي تملكه "فيسبوك"، أنه تقدم بشكوى ضد شركة "أن أس أو" الإسرائيلية، المتخصصة ببرمجيات التجسس.
وقال ويل كاثكارت، مدير "واتساب"، في مقالة نشرت الثلاثاء: "بعد أشهر من التحقيقات، تمكنا من معرفة من شن هذا الهجوم".
واتهم شركة "أن أس أو"، بأنها استهدفت "مئة شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين وناشطين آخرين، في المجتمع المدني في العالم".
وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق، لإدخال برنامج معلوماتي إلى الهواتف الذكية، بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق "واتساب"، الذي يستخدمه حاليا 1,5 مليار نسمة في العالم.
وطالما تم اتهام هذه الشركة الإسرائيلية، بمساعدة حكومات في الشرق الاوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحافيين.
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