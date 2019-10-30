جوجل تجلب نطاقاتها إلى بقية الويب لإنشاء اختصارات مخصصة

أعلنت شركة جوجل عن جلبها اختصارات “new.” إلى بقية الويب من أجل إنشاء اختصارات مخصصة، بحيث يمكن لأي شركة أو مؤسسة تسجيل نطاقها الخاص “new.” من أجل إنشاء اختصار يعمل مع تطبيق الويب الخاص بها، مثل “word.new” لبدء مستند مايكروسوفت وورد جديد، أو “playlist.new” لبدء إضافة الأغاني إلى قائمة تشغيل جديدة على تطبيق سبوتيفاي.

وأطلقت جوجل قبل عام روابط “new.” التي عملت مثل اختصارات لإنشاء مستندات جوجل جديدة على الفور، إذ يمكن، على سبيل المثال، كتابة “doc.new” بدون علامتي الاقتباس لإنشاء مستند جديد من جوجل، أو كتابة “sheet.new” بدون علامتي الاقتباس لإنشاء جدول بيانات جديد.

وصُممت المجالات لنقل المستخدمين بشكل مباشر إلى الإجراءات المناسبة، بدلًا من الاضطرار إلى زيارة إحدى الخدمات وتسجيل الدخول والبحث عن القائمة أو الوظيفة الصحيحة.

ومع ذلك، فإن بعض المجالات الجديدة اليوم ليست سهلة تمامًا مثل نطاقات جوجل، وذلك بالنظر إلى أن معظم مستخدمي محرر مستندات جوجل مُسجلون بالفعل في جوجل، وهذا يعني أنه من السهل الانتقال بشكل مباشر إلى إنشاء مستند جديد عبر الإنترنت.

وأوضحت عملاقة البحث أن بعض الاختصارات ليست جاهزة بعد للاستعمال، لكن يجب أن تكون قريبًا، مثل “word.new” المنافس المباشر من مايكروسوفت لاختصار جوجل “doc.new”.

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ومن الواضح – بالنظر إلى مجموعة الاختصارات المتوفرة حاليًا – أنه لا يوجد قدر كبير من الاندفاع نحو هذه النطاقات المستندة إلى الإجراءات كما هو الحال مع نطاقات المستوى الأعلى الأخرى.

وهناك بعض حالات الاستخدام الممتع لهذه النطاقات، مثل سبوتيفاي ومايكروسوفت، لكن هناك حالات أخرى أقل إقناعًا لأنها تنقل المستخدم إلى صفحات تسجيل الدخول، وذلك لأنها ليست خدمات يومية.

وتقول جوجل: إن أي شركة يمكنها تسجيل هذه النطاقات، وكلها محمية عبر اتصالات HTTPS مثل نطاقات “app.”؛ و “page.”؛ و “dev.”.

ويحصل أصحاب العلامات التجارية على الفرصة الأولى لتسجيل نطاقاتهم التجارية ذات العلامات التجارية “new.” من الآن وحتى 14 يناير 2020، كما يمكن لأي شخص ابتداءً من 2 ديسمبر التقدم بطلب للحصول على نطاق “new.” خلال فترة التسجيل المحدودة.