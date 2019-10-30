سامسونج تكشف عن تصميم جديد لهاتف قابل للطي

كشفت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن تصميم جديد لهاتف ذكي قابل للطي بشكل مربع، وذلك في محاولة منها لتحسين التصميم الحالي لهاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold الذي بدء طرحه في الأسواق في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد تأخر دام بضعة أشهر.

ونشرت عملاقة التقنية الكورية مقطع فيديو تشويقيًا يكشف عن التصميم الجديد الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المطورين الخاص بسامسونج Samsung Developer Conference 2019 بالولايات المتحدة.

وقالت (سالي هايسون جونج) – رئيسة إطار العمل لمجموعة البحث والتطوير في قسم الاتصالات المحمولة التابع لسامسونج: “الشيء المذهل في التقنية القابلة للطي أنه من الممكن أيضًا أن تكون في حجم أصغر كهذا”.

وبعد سنوات من ضعف الابتكار في سوق الهواتف الذكية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات العديد من الشركات، سعت شركات عدة إلى تقديم تصميم جديد ومبتكر في السوق، ومنها الهواتف القابلة للطي التي ظهر أن تطويرها ليس بالأمر السهل، فمع أن شركة سامسونج أعلنت عن هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold في شهر شباط/فبراير الماضي – إلى جانب هواتف (جالاكسي إس10) الرائدة – إلا أن أخطاء في التصميم اضطرتها إلى سحب العينات التي أعطتها لبعض الصحفيين التقنيين وتأجيل الإطلاق الذي كان مقررًا في شهر نيسان/أبريل الماضي.

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وبعد إصلاح تلك الأخطاء، التي تركزت على الشاشة والمفاصل التي تجمع بين جزئي الهاتف القابلين للطي، بدأت سامسونج إطلاق الهاتف في عدد من الأسواق العالمية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ومع أنه متاح بسعر مرتفع يبلغ 1,980 دولارًا أمريكيًا إلا أن التقارير الأولية تظهر أن الهاتف يحظى بالقبول المطلوب، الذي يبدو أنه شجع سامسونج على الترويج للجيل الثاني من الهاتف.

يُشار إلى أن سامسونج سعت من خلال إطلاق هاتف (جالاكسي فولد) إلى أن تكون سباقة في تقديم جيل جديد من الهواتف الذي تؤهلها للحفاظ على مركزها الأول في السوق، خاصةً بعد الصعود الهائل لمنافستها الصينية هواوي، التي أعلنت هي الأخرى عن هاتف قابل للطي تحت اسم (ميت إكس) Mate X في شهر شباط/فبراير الماضي، ولكنه لم يُطرح في السوق حتى الآن.

أما عن التصميم الجديد – الذي أعلنت عنه سامسونج يوم الثلاثاء – فهو يشبه الهواتف التقليدية التي تُطوى أفقيًا. وقالت سالي: “إن هذا الشكل الجديد الذي نستكشفه لا يمتاز بأنه يناسب جيبك بسهولة، بل إنه أيضًا يغير طريقة استخدامك للهاتف”.

هذا؛ ولم تكشف سامسونج عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتصميم الجديد، إذ لا يُعلم متى تعتزم إطلاقه. وقالت سامسونج لوكالة رويترز في بيان: “في حين أنه لا يمكننا التعليق على المنتجات المستقبلية، إلا إن سامسونج ملتزمة بريادة الفئة القابلة للطي، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أشكال جديدة”.