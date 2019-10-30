8 خطوات للتغلب على مشاكل المنبه في هواتف آيفون

استخدام منبه الهاتف للاستيقاظ هو أحد السلوكيات التي يتبعها الكثيرون يوميًا، ولكن في الكثير من الأحيان قد تحدث بعض المشاكل التي تؤدي إلى عدم رنين المنبه في الوقت المحدد مما يُسبب لك التأخير عن مواعيدك، وإذا كنت تستخدم منبه هاتف آيفون فهناك عدد من الأسباب تقف وراء عدم رنينه.

سنستعرض اليوم أبرز أسباب عدم رنين المنبه على هواتف آيفون، وكيفية حلها ليصدر المنبه صوتًا جيدًا يساعدك على الاستيقاظ يوميًا.

1- رفع صوت المنبه:

قد يلجأ الكثيرون هنا إلى رفع مستوى الصوت باستخدام الأزرار الموجودة على جانب الهاتف، ولكن هذه الخطوة لن تساعد في رفع مستوى صوت المنبه فعليًا، وذلك لأن آيفون يتيح لك التحكم في مجموعتين مختلفتين تمامًا من الأصوات باستخدام هذه الأزرار، وهي: مستوى صوت رنين الهاتف نفسه، ومستوى صوت الاستماع إلى الموسيقى. وهذا يعني أنه إذا كان مستوى صوت المنبه لديك منخفضًا أو صامتًا سيظل على حاله لحين تغييره من الإعدادات، وذلك كما يلي:

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انتقل إلى (الإعدادات) Settings على آيفون.

اضغط على خيار (الأصوات والحس اللمسي) Sounds & Haptics، وضمن Ringer and Alerts؛ اسحب شريط التمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط المنبه. سيتم تشغيل التنبيه بينما تقوم بالسحب، حتى يتسنى لك سماع مستوى الصوت أثناء تغييره.

يوجد أيضًا خيار (التغيير باستخدام الأزرار) Change with Buttons، الذي يجب عليك تعطيله إذا كنت تريد التأكد من أن مستوى صوت المنبه لن يتغير أبدًا، عند تغيير مستوى صوت النظام باستخدام الأزرار.

2- إعادة تشغيل الهاتف:

تعتبر ميزة إعادة التشغيل ممارسة شائعة مع الأجهزة لإصلاح المشكلات الصغيرة، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع هاتف آيفون الخاص بك، لحل مشكلة عدم عمل المنبه.

يوجد طريقتان لإعادة تشغيل هاتف آيفون، إما أن تضغط باستمرار على زر التشغيل حتى ترى شريط إيقاف التشغيل، أو تضغط باستمرار على زر التشغيل وزر خفض الصوت السفلي معًا لمدة 10 ثوان على الأقل لحين ظهور شعار آبل، وتعتمد الطريقة التي تحتاج إلى استخدامها على طراز آيفون الخاص بك.

3- اختيار نغمة رنين في المنبه ذات صوت عالي:

تبدو نغمات المنبه في هواتف آيفون أكثر هدوءًا من غيرها، لذلك إذا كان لديك إحدى هذه النغمات، وتعاني من انخفاض مستوى رنين المنبه بالرغم من ضبطه كما ذكرنا في الخطوة الأولى، فقم بتغير النغمة.

يمكنك تغيير نغمة رنين المنبه في آيفون من تطبيق (الساعة) Clock، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الساعة، ثم اضغط على علامة تبويب المنبه.

اضغط على علامة (تحرير) في أعلى اليمين، ثم اختر المنبه الذي تريد تغيير نغمة الرنين له،

انتقل إلى الصوت وقم بمعاينة نغمات الرنين، أو اضغط على خيار None لتختار من الأغاني ما يناسبك.

4- تحقق من إعدادات وقت المنبه:

إن لم يصدر المنبه صوتًا في الوقت المحدد؛ فقد لا يكون مضبوطًا على الوقت الصحيح أو الإعداد اليومي، فعلى سبيل المثال: إذا كان من المفترض أن ينطلق المنبه يوميًا في تمام الساعة 12:15 مساءً، وأصدر رنينًا في هذا التوقيت بالأمس ولكنه لم ُيصدر رنينًا في التوقيت نفسه في الأيام التالية، فمن المحتمل أنه لم يُضبط على خيار تكرار الرنين في الميعاد نفسه يوميًا، وللتحقق من هذه الإعدادات اتبع الخطوات التالية:

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افتح تطبيق الساعة، ثم اضغط على علامة تبويب المنبه في أسفل الشاشة.

اضغط على “تحرير” في أعلى اليمين.

اضغط على المنبه الذي تريد تحريره، ثم انتقل إلى إعدادات التكرار وتأكد من وجود علامة اختيار بجوار أيام الأسبوع، ثم قم بإجراء تغييرات أخرى.

اضغط على (حفظ) Save.

5- إيقاف أو تغيير ميزة وقت النوم:

باستخدام ميزة (وقت النوم) Bedtime، يمكنك تعيين الفترة الزمنية التي تريد الخلود إلى النوم فيها كل ليلة، وسيتولى تطبيق “الساعة” مهمة تذكيرك بالذهاب إلى النوم في الوقت المحدد، وسيصدر صوت من المنبه عندما يحين وقت الاستيقاظ.

إذا فعلت ميزة وقت النوم على هاتف آيفون الخاص بك، وضبطت المنبه على وقت الاستيقاظ نفسه، فمن المحتمل ألا يرن أي منهما، و لتجنب ذلك قم بتغيير أوقات ميزة وقت النوم أو وقت التنبيه العادي.

للوصول إلى إعدادات ميزة (وقت النوم) Bedtime على هاتف آيفون؛ اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الساعة، ثم اضغط على علامة تبويب وقت النوم Bedtime.

في أعلى اليمين، اضغط على زر الخيارات Options، واختَر إعداداتك، ثم اضغط على “تم”.

6- استخدم تطبيق منبه واحد:

إذا كان لديك أكثر من تطبيق يمكن من خلاله تشغيل منبه، فقد تواجه بعض المشكلات، وهنا سيكون أمامك خيارين، إما أن تلتزم بتطبيق المنبه الافتراضي لهاتف آيفون، أو تعطيله واستخدام تطبيق آخر.

ومع ذلك؛ يجب أن تدرك أن تطبيقات المنبه التابعة لجهات خارجية لن تعمل بكفاءة تطبيق المنبه الافتراضي في هواتف آيفون.

7- تعطيل البلوتوث، وإلغاء توصيل سماعات الرأس:

قد تتسبب الأجهزة المتصلة بهاتف آيفون عبر البلوتوث، أو سماعات الرأس في عدم صدور صوت المنبه عبر سماعات الهاتف، خاصة إذا كان هاتفك به خلل في نظام التشغيل، فقد يحاول تشغيل المنبه من خلال هذه الأجهزة إذا كان متصلاً بها، بينما لن يصدر صوت التنبيه.

لإيقاف البلوتوث اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth، وقم بفصل أي شيء متصل بمقبس سماعة الرأس.

8- تحديث نظام التشغيل:

قد يتسبب إصدار قديم من نظام التشغيل (آي أو إس) في حدوث العديد من المشاكل، ومن بينها مشاكل في تطبيق المنبه، لذلك ينبغي عليك تحديث نظام التشغيل على هاتف آيفون الخاص بك لتجنب ذلك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: