مواصفات و مميزات Honor 9x مع العيوب و السعر الرسمي

Honor 9x من هواتف عام 2019 المنتظرة لعدة اسباب. السبب الأول هو كونه خليفة الهاتف الرائع Honor 8x من العام الماضي. السبب الثاني لنرى كيف ستتعامل الشركة مع الأزمة الأمريكية و الحظر الذي تسبب في خسارتها لصلاحيات خدمات Google. و كيف ستتعامل مع الأمر للفئة المتوسطة. في هذا الموضوع سنستعرض لك مواصفات الهاتف و مميزاته و كيف تعاملت الشركة مع الأمر و تسعير الهاتف الرسمي و عيوبه كذلك. فأكمل القرائة

مواصفات Honor 9x

الشاشة يحجم 6.59 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2340 المعالج معالج HiSillicon Kirin 710F بدقة تصنيع 12 نانو متر ثماني النواة (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 للعدسة الأساسية بدقة 8MP و فتحة f/2.4 للعدسة الواسعة Ultra Wide بدقة 2MP و فتحة f/2.4 لعدسة العزل Depth Sensor الكاميرا الأمامية منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.2 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

مميزات Honor 9x

الكاميرات

يتميز الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف مع كاميرا امامية منبثقة. الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 48MP مع فتحة f/1.8 تضمن لك التقاط صور بدقة عالية جداً في الضوء الجيد. في الضوء الضعيف ستساعد الكاميرا على التقاط صور واضحة ايضاً لكن يمكن ان تكون هناك بعض النعومة في الصور مع زيادة في الـNoise بسبب الضوء الضعيف. العدسة الواسعة ستساعدك على التقاط صور لمناظر طبيعية او صور جماعية بشكل واضح جداً خاصة في الضوء القوي. مع كاميرا اضافية لتأثيرات العزل لإلتقاط صور Portrait جيدة جداً. اخيراً لديك الكاميرا الأمامية المنبثقة التي ساعدت في تنفيذ الشاشة الكاملة.

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الشاشة

الإتجاه نحو الشاشات الكاملة جعل الشركة تتجه الى الكاميرا المنبثقة لتحقيق نسبة استحواذ كبيرة للشاشة. حيث ان الشاشة تشمل الشاشة الأمامية كاملة تقريباً الا بعض الحواف في الجانبين و الأعلى بشكل بسيط جداً. و حافة سفلية Chin صغيرة بشكل بسيط. الشاشة بحجم كبير بشكل جيد. خاصة لمحبي الشاشات الكبيرة. و بجودة FHD+ لتستطيع الإستمتاع بأي محتوى تريد عرضه على هذه الشاشة الكاملة بدون مشاكل. لذلك فإن الشاشة من المميزات التي يمتاز بها هذا الهاتف.

مزايا اخرى

استخدام مدخل USB Type C

لم تقم الشركة بإزالة مدخل السماعات 3.5mm

البطارية كبيرة الحجم

عيوب Honor 9x

المعالج

كأول مرة اذكر المعالج ضمن عيوب الهاتف. بسبب الحظر الأمريكي على شركة هواوي فإن إطلاق هاتف جديد امر صعب بعض الشئ خاصة ان الشركة لا تستطيع الحصول على خدمات Google. بالتالي كما فعلت في Mate 30 كان بإمكانها اصدار هذا الهاتف بدون خدمات Google لكن هذه الفئة الخاصة بالهاتف من المهم ان تحمل خدمات Google بدونها ستواجه الشركة مشكلة في بيع الهاتف. لكنها بإستعمال معالج قديم استطاعت اصدار الهاتف كأنه هاتف قديم. فبالتالي حصلت على خدمات Google. كان من المفترض ان يتم اصدار الهاتف بمعالج HiSillicon Kirin 810 لكن لجأت الشركة الى HiSillicon Kirin 710F لتجنب اي مشاكل. معالج Kirin 710F هو معالج العام الماضي ولا يستطيع منافسة معالجات هذا العام. لذلك فإن فرصة المنافسة ضئيلة

سعر Honor 9x

السعر الرسمي للهاتف هو 4333 جنيه. هنا الشركة في مأزق. منافس الهاتف لهذا العام هو Redmi Note8 الذي هو ارخص منه بشكل كبير. سواء النسخة العادية او النسخة الـPro. كما ذكرنا في هذا المقال. فإن اسعار شاومي قوية جداً. بينما الـHonor 9x يأتي بمواصفات ضعيفة نسبياً و بسعر اغلى. غير ان هناك هاتف Huawei Y9 Prime 2019 الذي لا يختلف عنه في اي شئ غير التصميم يأتي بسعر ارخص. Honor هي ماركة شبابية لمحبي الشراء من على الإنترنت. لكن هناك شاومي التي تنافسها في هذا السوق. فستضطر Honor الى استعارة اسم Huawei في السوق العادية من محلات الهواتف لتستطيع بيع الهاتف كأنه من هواتف Huawei حيث ان لـHuawei سيطرتها في هذا السوق. لكن Y9 Prime 2019 يظل ارخص منه. و بنفس المواصفات بالضبط. فماذا ستفعل Honor في هذا الموقف ؟. هذا ما ننتظر معرفته