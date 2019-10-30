كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شاحن يمكنه شحن هاتفك الذكي وملحقاته أربع مرات أسرع من غيره

متابعة-سنيار: قام فريق التطوير في Just Simple ومقرها في نيويورك بإنشاء شاحن سريع الكل في واحد قادرة على شحن أجهزة متعددة في وقت واحد بما في ذلك Apple Watch و iPhone و Apple AirPods.

الشاحن قادر على شحن هاتفك الذكي وملحقاته أربع مرات أسرع من غيره من الشواحن الموجودة في السوق.

وقال مطورو البطارية: “بعد البحث في جميع بنوك الطاقة المختلفة في السوق، أدركنا أنه لا يوجد بنك طاقة واحد يمكنه تلبية جميع احتياجاتنا، لذلك قررنا العمل على الحل الأمثل لأنفسهم وللآخرين”.

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“ينصب تركيزنا خلال الستة أشهر القادمة على توصيل منتجنا الوظيفي بالكامل إليك في أقرب وقت ممكن. يعمل فريقنا بجد لإنشاء منتج ذي معنى ينتج عنه تأثير ملموس على حياة مستخدمينا، وقد قام المؤسس المشارك لدينا ببناء أجهزة إلكترونية معقدة للمستهلك على نطاق واسع في الصين من قبل.

“لقد بدأنا بالفعل العمل مع الشركة المصنعة لبنك الطاقة الذي بنى بنوك الطاقة التي تباع عبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا، وقد بنينا بالفعل 12 وحدة تعمل بكامل طاقتها، وشحننا للخارج والمؤثرين”.

الشاحن متاح للدعم على Kickstarter لحصد التمويل اللازم للمرور إلى مرحلة الإنتاج.