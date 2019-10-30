كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف Xiaomi الجديد يأتي بكاميرا بنتا بحجم 108 ميجابكسل

متابعة-سنيار: استحوذت Xiaomi (عبر Android Authority) على هاتف ذكي جديد يسمى Xiaomi Mi CC9 Pro، مع وظائف رائعة منها كاميرا خلفية بنتا 108 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.

أطلقت Xiaomi بالفعل هاتفا بقوة 108 ميجابكسل – وهو الإصدار المحدود من Mi Mix Alpha مع شاشته الملتفة التي لا تُنسى – لكن من المحتمل أن يكون CC9 Pro هو أول هاتف متوفر على نطاق واسع مع مستشعر Samsung الجديد البالغ حجمه 108 ميجابكسل.

لقد رأينا بالفعل هواتف بها 5 كاميرات خلفية، ومنها Nokia 9 PureView – بالإضافة إلى هواتف بزوم بصري 5x، مثل Huawei P30 Pro، لكن هاتف Xiaomi الجديد هذا هو أول من جمع كل هذا معًا.

XIAOMI لم يكن حقا في طليعة التصوير الذكي، فرغم أن هواتفها تتمتع بمواصفات مثيرة للإعجاب،إلا أنها في الواقع تتخلف عن أفضل الهواتف الذكية من الشركات المصنعة الأخرى، لكن هواتف Xiaomi غالبا ما تكون أرخص بكثير من الهواتف المنافسة.

لا توجد تفاصيل أخرى حول CC9 Pro، ما عدا تاريخ إطلاقه، والذي سيتم في 5 نوفمبر، و من المتوقع أيضا أن تطلق Xiaomi ساعة ذكية جديدة ونسخة جديدة من تلفزيون Xiaomi.