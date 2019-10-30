كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “iPhone SE 2” من “Apple” سيأتي في أواخر مارس

متابعة-سنيار: أصدر محلل Apple Ming-Chi Kuo (عبر MacRumors) تقريرا جديدا عن iPhone SE 2 (والذي قد لا يكون اسمه)، قائلا إن الهاتف سينتقل إلى الإنتاج الضخم في يناير المقبل مع تاريخ الإطلاق في نهاية مارس.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال كو إن SE 2 سيصدر في الربع الأول من عام 2020، وبالتالي فإن التقرير الجديد يؤجل إطلاقه إلى نهاية الربع الأول من السنة.

ووفقا لـ Kuo. سيبدو SE 2 مثل iPhone 8، وربما يحتوي على شاشة بحجم 4.7 بوصة وزر رئيسي.

وسيحتوي على معالج A13 و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64/128 جيجابايت للتخزين، تماما مثل Apple iPhone 11 الجديد، ولن يكون مزودا بلمسة ثلاثية الأبعاد.

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وكان كو قد أعلن في وقت سابق أن الجهاز سيكون متاحا باللون الرمادي والفضي والأحمر.

باختصار، سيكون iPhone الجديد أرخص وأكثر اقتصادا، ويشير كو إلى أن الهاتف يمكن أن يكون لديه كاميرا واحدة، وهو أمر معقول بالنظر إلى سعر البدء المزعوم البالغ 399 دولارا.

حاليا هاتف iPhone الجديد الأحدث هو iPhone 8، والذي يبدأ سعره من 329 دولارا، لكن هذا الهاتف يحتوي على شريحة A11 من الجيلين، ومن الممكن أن تسحب Apple هذا الطراز بعد إطلاق iPhone SE 2.