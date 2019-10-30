كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أبل تطلق تحديث نظام التشغيل iOS 13.2

متابعة-سنيار: بعد الإعلان عن AirPods Pro الجديد للشركة، قامت Apple بتوفير iOS 13.2 و iPadOS 13.2.

تتضمن الميزات الجديدة عناصر تحكم AirPods Pro، وإعدادات خصوصية أفضل، وبدء تطبيق Deep Fusion للحصول على صور أفضل، بالإضافة إلى رموز تعبيرية جديدة.

التحديث الجديد جاء أيضاً ليدعم AirPods Pro التي أطلقتها آبل أمس، كما يتضمن هذا التحديث إصلاحات للأخطاء وتحسينات‬.

‫نظام Deep Fusion لـ iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يستخدم محرك A13 Bionic العصبي لالتقاط صور متعددة بمستويات متنوعة للتعرّض للضوء، وإجراء تحليل لكل بكسل على حدة، ثم دمج أفضل أجزاء من الصور معًا لإنتاج صور أغنى في التفاصيل والتكوين وأقل تشويشًا بشكل ملحوظ، خصوصًا في مشاهد الإضاءة المنخفضة والمتوسطة‬.

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يضيف التحديث أيضًا ضوابط جديدة للخصوصية، مما يمنح المستخدمين إمكانية إلغاء الاشتراك في محادثات Siri من Apple مع أطراف خارجية.

وأخيرا، أكثر من 70 رمز إيموجي جديدا ومحدثا تشمل حيوانات، وأطعمة، وأنشطة، ورموز إيموجي جديدة لتسهيلات الاستخدام، ورموز تعبيرية أكثر شمولية.