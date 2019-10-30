كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Apple تنبه مستخدمي جهاز iPhone 5 بضرورة تحديث نظام iOS في أقرب وقت

متابعة-سنيار: نبهت Apple مستخدمي جهاز iPhone 5، إلى ضرورة تحديث نظام iOS في أقرب وقت، حيث أنهم يخاطرون بفقدان الكثير من الميزات وتحويل iPhone إلى حافظة أنيقة.

لكل Engadget قالت أن Apple تشعر بقلق كبير دفعها إلى إرسال تنبيهات بملء الشاشة وحتى نشر ملاحظة مهمة على موقع الدعم الخاص بها لتذكير مالكي iPhone بأنهم بحاجة إلى ترقية أجهزتهم على الأقل إلى الإصدار 10.3.4 بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

كل هذا له علاقة بمشكلة تحوم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي أصابت الأجهزة القديمة في أبريل، وصحّحته الشركة من خلال تحديث iOS المذكور في يوليو.

وتكمن المشكلة فى حقيقة أن أنظمة الكمبيوتر على الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمى (GPS) لها حد أقصى يبلغ 1024 أسبوعا، وبعد مرور تلك الفترة التى تعادل ( 19 عامًا، و 7 أشهر، وفترة أسبوعين)، يعود الرقم إلى الصفر، مما يتسبب في تلف الأجهزة القديمة، وقد حدث هذا العطل بأجهزة GPS حول العالم مرة واحدة فى 21 أغسطس 1999.

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على الرغم من أن التحول قد حدث في أبريل، إلا أن Apple قالت في يوليو، أثناء نشر أحد التحديثات، أن المشكلة لن تؤثر على الأجهزة القديمة قبل 3 نوفمبر 2019.

وفقا لشركة Apple، سيحافظ التحديث على موقع GPS دقيق و [سيسمح للمستخدمين] بمواصلة استخدام الميزات التي تستند إلى التاريخ والوقت الصحيحين، بما في ذلك App Store و iCloud والبريد الإلكتروني وتصفح الويب.

ويشير Engadget إلى أن 9٪ فقط من المستخدمين ما زالوا يستخدمون إصدارات iOS قبل الإصدار 12 من نظام التشغيل iOS، بينما أوقفت Apple جهاز iPhone 5 في سبتمبر 2013 وصنفت iPhone 5 على أنه “قديم” في نوفمبر 2018.