تكنولوجيا: NVIDIA تكشف عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة GeForce GTX 1660 Super و GTX 1650 Super

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة NVIDIA مؤخراً ترقية جديدة في إصداراتها من كرت الشاشة في كلاً من GeForce GTX 1660 Super، وGTX 1650 Super.

يأتي كرت الشاشة GTX 1660 Super من إنفيديا اليوم ليقدم ترقية لكرت الشاشة GTX 1660 مع تحسينات طفيفة، حيث يضم الإصدار الجديد عدد 1408 من أنوية CUDA، ويدعم سرعة رئيسية 1530 MHz، والتي تصل مع boost إلى 1785 MHz.

كما يضم كرت الشاشة GTX 1660 Super ذاكرة فيديو 6 جيجا بايت في GDDR6، مع سرعة في معدل البيانات تصل إلى 14 جيجا بايت في الثاتية كبديل لسرعة 8 جيجا بايت في الثانية في الإصدار السابق، وهو ما يدعم النطاق الترددي من 192 جيجا بايت لكل ثانية إلى 336 جيجا بايت لكل ثانية، أي أعلى من GTX 1660 Ti، بينما تحاكي RTX 2060.

وتنطلق كروت الشاشة RTX Super مع عدد أكبر في الأنوية مع سرعة أعلى، كما تؤكد NVIDIA على أن ترقية الذاكرة RAM سيدعم آداء أفضل في الإصدارات الجديدة بنسبة 10 إلى 20%، مقارنة بكرت الشاشة GTX 1660.

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وتضم كرت الشاشة GTX 1650 Super عدد أكبر من الأنوية بنسبة 43% حيث يصل عدد الأنوية إلى 1280 من أنوية CUDA، مع سرعة 1530 MHz رئيسية وسرعة 1725 MHz مع boost، كما تتميز كرت الشاشة بذاكرة 4 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6 بمعدل بيانات 12 جيجا بايت في الثانية.

وفي إستهلاك الطاقة تأتي الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة بقوة TGP تصل إلى 100W بترقية من 75W في الإصدار السابق، بينما تأتي GTX 1650 Super بقدرة 350W .

ومن المقرر أن تتوفر كرت الشاشة GTX 1660 Super بسعر 229 دولار، بينما تأتي كرت الشاشة GTX 1650 Super في 22 من نوفمبر على أن يكشف عن السعر عند إنطلاقها للبيع في الأسواق.

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