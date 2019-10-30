تكنولوجيا: تسريبات مصورة لطائرة DJI Mavic Mini قبل الإعلان الرسمي هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة DJI للإعلان الرسمي خلال هذا الأسبوع عن إصدارها الجديد من طائرات drone، واليوم كشف عن صورة رسمية للطائرة التي تنطلق بعنوان DJI Mavic Mini.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن DJI تقدم طائرة Mavic Mini بحجم صغير مع وزن يصل إلى 249 جرام، كما يصل قطر الطائرة إلى 170مم دون المراوح، ولقد أكدت التسريبات المصورة اليوم على أن الطائرة تتميز بحجم صغير جداً يمكن أن تدعم الحمل بيد واحدة، حيث يعد هذا الحجم الصغير عامل جذب رئيسي لهواة طائرة drone.

ومن المقرر أن تتميز طائرة DJI Mavic Mini بمستشعر CMOS بدقة 12 ميجا بيكسل وبحجم 1/2.3 إنش، مع عدسات تدعم زوايا عرض 81.9 درجة، وفتحة عدسات f/2.6.

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أيضاً يمكن لطائرة Mavic Mini أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، كما يمكن أن تدعم وقت طيران يصل إلى 18 دقيقة فقط دون أن تواجه الطائرة رياح معاكسة، كما تشير التوقعات إلى أن طائرة Mavic Mini تأتي بتكلفة أعلى نسبياً مع سعر متوقع 399 دولار، أو مع عدة متكاملة بسعر 649 دولار، والتي تشمل قاعدة شحن، حافظة للتنقل، مع حماية لمراوح الطائرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الطائرة غداً 30 من أكتوبر.

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