تكنولوجيا: ساعة Moto 360 تعود للمنافسة في الأسواق مع معالج Wear 3100 وسعر 350 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن ساعة Moto 360 الذكية التي تعود للمنافسة في الأسواق من جديد في شهر ديسمبر، على أن تتوفر بسعر 350 دولار، كما يبدأ الحجز المسبق في منتصف شهر نوفمبر.

قدمت شركة موتورولا ساعة Moto 360 للمرة الأولى في عام 2015، واليوم تعود الساعة الذكية في إصدار جديد إلا أن هذا الإصدار لم يطور من موتورولا، بل يعود لشركة أخرى تعرف ب eBuyNow.

وتتميز ساعة Moto 360 اليوم بمعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100، كما تضم سعة تخزينية تصل إلى 8 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وتضم تقنية always-on في الشاشة، كما تتميز الساعة الذكية بتقنية الشحن السريع، بقدرة على شحن الساعة الذكية بشكل كامل في ساعة واحدة فقط.

أيضاً تتميز الساعة الذكية Moto 360 ببطارية تدعم المستخدم على مدار اليوم، كما تتميز بنمط لتوفير شحن البطارية، والذي يتيح إستمرار الساعة الذكية في العمل وعرض الوقت على مدار ثلاثة أيام.

Advertisements

ساعة Moto 360 الذكية تأتي بتصميم مميز يحاكي الإصدار الأول من موتورولا، كما يأتي هذا الإصدار من شركة eBuyNow التي عقدت شراكة مع موتورولا الآن، حيث تؤكد شركة eBuyNow على خبرة تصل إلى 15 عام في مجال تطوير الساعات الذكية.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Moto 360 للحجز المسبق في أسواق الولايات المتحدة، وكندا، وأيضاً سوق المملكة المتحدة في منتصف شهر نوفمبر، على أن تنطلق للبيع في الأسواق خلال شهر ديسمبر.

المصدر

اعلان

