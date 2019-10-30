تكنولوجيا: تقرير Alphabet المالي يكشف عن نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Alphabet اليوم عن تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2019، والذي سجلت فيه نمو في الإيرادات بنسبة 20% عن نفس الربع من العام الماضي.

في تقرير Alphabet الذي نشر اليوم كشفت الشركة عن إيرادات تصل إلى 40.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019، كما إستعرضت الشركة الأقسام التي ساهمت في نمو الإيرادات.

وصل دخل التشغيل لشركة Alphabet إلى 9.17 مليار دولار، وهو ما يعادل 22% من هامش التشغيل، حيث إستطاعت الشركة أن تحقق معظم الأهداف المتوقعة في إيرادات الربع الثالث من 2019، حيث أشارت توقعات الشركة إلى إيرادات 40.32 مليار دولار، بينما إرتفعت الإيرادات إلى 40.5 مليار دولار.

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من جانب أخر انخفضت ربحية السهم الواحد للشركة إلى 10.12 دولار، في الوقت الذي إتجهت توقعات الشركة إلى تحقيق ربحية للسهم تصل إلى 12.42 دولار.

ولقد سجلت جوجل إيرادات في الأقسام الأخرى التي تشمل متجر بلاي، والأجهزة، وخدمة Google Cloud بزيادة بنسبة 38%، حيث إرتفعت من 4.64 مليار دولار العام الماضي، إلى 6.42 مليار دولار هذا العام، بينما شهدت الشركة إنخفاض في دخل التشغيل في الخدمات الأخرى، مع نمو بطيء في الإيرادات.

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