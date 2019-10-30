تكنولوجيا: إعلان تشويقي من شاومي لساعة Mi Watch وأجهزة Mi TV 5 المقرر الإعلان عنها قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 5 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Mi CC9 Pro، كما تقدم خلال فعاليات المؤتمر ساعتها الذكية Mi Watch وسلسلة أجهزة تلفاز Mi TV 5 التي تأتي بشاشات 4K QLED مع تقنية quantum dot.

في إعلان تشويقي نشر من Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي اليوم، كشف عن صور رسمية لساعة الشركة القادمة Mi Watch بلوني الفضي والأسود، والتي تتميز بسوارات تتوافق مع لون وجه الساعة الذكية، مع حلقة في الجانب الأيمن تحاكي تصميم ساعة Apple Watch، كما تتميز الساعة بشاشة AMOLED.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن ساعة Mi ستكون أول إصدار للشركة بنظام تشغيل WearOS، كما تقدم شاومي نموذج من الساعة الذكية يدعم الإتصالات الخلوية عبر شريحة eSIM، أيضاً من المقرر أن تتوفر الساعة الذكية بمستوى تسعير أعلى من ساعة Amazfit GTS.

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ومن بين الإعلانات المرتقبة من شاومي أيضاً سلسلة أجهزة تلفاز Mi TV 5، التي تقدم من الشركة هذا العام بشاشات 4K QLED مع تقنية quantum dot التي تدعم الأجهزة بألوان وإضاءة بكفاءة أفضل، مع نطاق أوسع في التدرج اللوني 108% NTSC.

يذكر أن المنتج الرئيسي في حدث شاومي المرتقب في 5 من نوفمبر هو هاتف Mi CC9 Pro، الذي رصد أيضاً في تسريبات مؤخراً كشفت عن مواصفات الهاتف كاملة، والذي ظهر أيضاً في إعلان تشويقي قدم نظرة واضحة عن تصميم الهاتف باللون المتدرج والتصميم الزجاجي، مع منفذ 3.5مم للسماعات ومنفذ USB C.

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