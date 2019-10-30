تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث جديد لنظام سماعة HomePod مع ميزات متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أبل اليوم تحديث جديد لنظام HomePod 13.2 مع العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك دعم تعدد الاستخدام، وميزتي تبديل الموسيقى و Ambient Sounds. ولقد تم الإعلان عن هذا التحديث في شهر يونيو الماضي في مؤتمر WWDC 2019، ولكن تم تأجيل إطلاقه حتى شهر أكتوبر.

وسيسمح وضع تعدد الاستخدام لسماعة HomePod بدعم ما يصل إلى ستة أصوات مختلفة في المنزل، وتخصيص استجاباته وفقًا لذلك. كما سيكون قادرًا على الوصول إلى ملف الموسيقى الفردية لكل مستخدم والقيام بمهام خاصة بكل مستخدم من خلال “الطلبات الشخصية” مثل إرسال الرسائل.

كما ستسهّل ميزة تبديل الموسيقى الجديدة التنقل بين الجهاز في يدك وسماعات HomePod، فكل ما عليك فعله هو جعل هاتفك قريبًا من السماعات حيث سيظهر إشعار على شاشة الهاتف ليسألك عما إذا كنت تريد تشغيل الموسيقى على HomePod.

أما مع Ambient Sounds، فسيتمكن المستخدمين من تشغيل الأصوات الساكنة التي تساعد في الاسترخاء مباشرة على أجهزة HomePod الخاصة بهم، بما في ذلك أصوات أمواج المحيط وزقزقة الطيور والأمطار وأكثر من ذلك.

Advertisements

للحصول على تحديث HomePod، تأكد من تحديث جهازي آيفون أو آيباد الخاصين بك أولاً بأحدث إصدار متوفر من نظام تشغيل iOS.

المصدر

اعلان

