تكنولوجيا: نظام iOS 13.2 أصبح متوفر الآن مع ميزات جديدة ورموز تعبيرية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أبل اليوم نظامي iOS 13.2 وiPadOS 13.2 رسميًا إلى جميع المستخدمين، ويصل التحديث بميزات جديدة بما في ذلك تقنية Deep Fusion لكاميرا آيفون 11 وآيفون 11 برو، بالإضافة إلى رموز تعبيرية جديدة والمزيد. وعلاوةً على ذلك، أصبح نظام tvOS 13.2 أيضًا متوفر.

ويحضر هذا النظام الجديد حوالي 60 رمز تعبيري جديد إلى الأجهزة، وقد قامت أبل بمعاينة هذه الرموز لأول مرة خلال فصل الصيف، وهي متاحة الآن للجميع.

يشمل iOS 13.2 أيضًا ميزة ” Announce Messages With Siri” والتي كانت مخصصة في الأصل لنظام iOS 13. وتتيح هذه الميزة لسيري قراءة الرسائل إليك عند الاتصال بسماعات AirPods أو سماعات الرأس المزودة بشريحة H1 من أبل.

ومن أهم الميزات القادمة مع هذا النظام هي تقنية Deep Fusion الجديدة من أبل والخاصة بكاميرا آيفون 11 و 11 Pro، إذ تقوم هذه التقنية بمعالجة الصور حيث تعمل في الخلفية لتحسين جودة الصور.

يتضمن iOS 13.2 أيضًا إعدادات خصوصية جديدة لسيري والتي تتيح لك المشاركة أو عدم المشاركة في تفاعلات سيري مع أبل.

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وأخيرًا وليس آخرًا، يأتي iOS 13.2 بدعم AirPods Pro الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ويتضمن ذلك إعدادات لوضع الشفافية وعزل الضوضاء.

كما يحتوي هذا التحديث أيضًا على إصلاحات للأخطاء وتحسينات، بما في ذلك:

‫يصلح المشكلة التي قد تمنع الكتابة التلقائية لكلمات السر في تطبيقات التابعة للجهات الخارجية.

‫يحل المشكلة التي قد تمنع ظهور لوحة المفاتيح عند استخدام البحث.

يعالج المشكلة التي قد تؤدي إلى عدم نجاح السحب للانتقال إلى الشاشة الرئيسية على آيفون X وما فوقه.

‫يصلح المشكلة التي تؤدي إلى إرسال تطبيق الرسائل إشعارًا واحدًا فقط بالرغم من تمكين تكرار التنبيهات.

يعالج المشكلة التي قد تؤدي إلى قيام تطبيق الرسائل بعض رقم الهاتف بدلاً من جهة الاتصال.

يحل المشكلة التي تؤدي إلى عرض جهة الاتصال المفتوحة سابقًا بدلاً من قائمة جهات الاتصال عند بدء تطبيق جهات الاتصال.

يصلح المشكلة التي قد تمنع حفظ التعديلات عند استخدام التوصيف.

‫يحل المشكلة التي قد تؤدي إلى اختفاء الملاحظات المحفوظة بشكل مؤقت.

‫ ‫يصلح المشكلة التي قد تؤدي إلى عدم اكتمال نسخ iCloud الاحتياطي بشكل ناجح بعد الضغط على Backup Now في الإعدادات.

‫‫يحسّن الأداء عند استخدام AssistiveTouch لتنشيط App Switcher.

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