تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق هاتف 5G قبل بداية عام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo خلال مؤتمر Qualcomm 5G Summit 2019 الذي عقد في برشلونة مؤخراً، عن خططها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يدعم شبكات الجيل الخامس قبل نهاية عام 2019.

حضرت شركة Oppo خلال فعاليات مؤتمر كوالكوم الأخير كأحد شركاء عملاق تصنيع الرقاقات، ولقد شارك Henry Tang من Oppo خلال فعاليات المؤتمر رؤيته لمستقبل تطبيقات 5G، كما إستعرض المنتجات التي يمكن أن تحقق الإستفادة من تقنية شبكات الجيل الخامس خلال الفترة القادمة.

ولقد أكد Henry Tang أحد علماء Oppo على أن الشركة في مراحلها الأولى لبدء الإنتاج الضخم لهاتف جديد يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، على أن يدعم الهاتف dual-mode 5G.

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ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار في نطاق أكبر من الأسواق العالمية التي تنتشر فيها بالفعل تقنية شبكات الجيل الخامس، لدعم قاعدة أكبر من المستخدمين، حيث يدعم الهاتف شبكات SA وأيضاً NSA.

كما أكدت Oppo على أن هاتف 5G القادم سينطلق في نهاية هذا العام وقبل حلول 2020، على أن يضم تقنية كوالكوم في منصة dual-mode 5G، إلا أن Oppo لم تقدم تفاصيل عن العلامة التجارية لهذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة عن هذا الإصدار المرتقب من Oppo.

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