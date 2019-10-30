تكنولوجيا: هاتف Mi CC9 Pro ينطلق قريباً بشاشة OLED وبطارية بقدرة 5170 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف شاومي المرتقب Mi CC9 Pro الذي ينطلق خلال شهر نوفمبر المقبل بشاشة OLED وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، مع رقاقة معالج Snapdragon 730G، وبطارية بقدرة 5170 mAh.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر TENAA اليوم عن مواصفات كاملة لهاتف Mi CC9 Pro، قبل إنطلاق مؤتمر شاومي القادم في 5 من نوفمبر للإعلان عن الهاتف رسمياً.

جاء هاتف Mi CC9 Pro في تسريبات TENAA بنموذج رقم M1910F4E، حيث إستعرضت التسريبات مواصفات الهاتف كاملة قبل مؤتمر شاومي.

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مواصفات هاتف Mi CC9 Pro

شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش وجودة عرض Full HD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل

معالج Snapdragon 730G ثماني الأنوية يضم اثنان من الأنوية بسرعة 2.2GHz و6 من الأنوية بسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Adreno 618.

إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6، 8 وأيضاً 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 2.1.

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم nano

واجهة MIUI التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

مستشعر Samsung HMX sensor رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.69، وفلاش LED، مع مستشعر بعدسات telephoto تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وأيضاً مستشعر بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر ToF.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 157.8 في 74.2 في 9.67مم، كما يتميز بوزن 208 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، و GPS ، مع منغذ USB C.

بطارية بقدرة 5170 mAh، تدعمها تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 30W.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يتوفر هاتف Mi CC9 Pro بألوان الأخضر، الأسود إلى جانب الأحمر، كما يتم الكشف عن مستوى تسعير الهاتف وموعد توفره في الأسواق يوم 5 من نوفمبر.

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