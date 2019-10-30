تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة البطارية الذكية القادمة من ابل لهواتف iPhone 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات السابقة عن خطط ابل لإطلاق حافظة بطارية ذكية لكلاً من هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Pro إلى جانب iPhone 11 Pro Max، واليوم كشفت تسريبات مصورة جديدة عن تصميم الحافظة الذكية.

رصدت أول التسريبات حول حافظة البطارية الذكية التي تقدم من ابل لاحقاً لسلسلة هواتف iPhone 11 عبر تعليمات برمجية حول الحافظة ظهرت في iOS 13، واليوم لدينا نظرة واضحة للحافظة الذكية قبل الإعلان الرسمي.

ولقد كُشِف عن حافظة البطارية الذكية اليوم في صور رصدت في تحديث iOS 13.2، حيث تأتي الحافظة بقطع جانبي كبير الحجم بتصميم مربع للكاميرة الخلفية، بينما تتوافق الملامح الأخرى للحافظة مع إصدارات العام الماضي.

Advertisements

ومن المقرر أن تدعم حافظة البطارية الذكية سلسلة هواتف iPhone 11 بعمر أطول للبطارية، لتقدم للمستخدمين وقت أطول مع هواتف الأيفون الجديدة، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن الحافظة الجديدة بعد أن قدمت ابل سماعة AirPods Pro مؤخراً.

المصدر

اعلان

