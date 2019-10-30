- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات السابقة عن خطط ابل لإطلاق حافظة بطارية ذكية لكلاً من هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Pro إلى جانب iPhone 11 Pro Max، واليوم كشفت تسريبات مصورة جديدة عن تصميم الحافظة الذكية.
رصدت أول التسريبات حول حافظة البطارية الذكية التي تقدم من ابل لاحقاً لسلسلة هواتف iPhone 11 عبر تعليمات برمجية حول الحافظة ظهرت في iOS 13، واليوم لدينا نظرة واضحة للحافظة الذكية قبل الإعلان الرسمي.
ولقد كُشِف عن حافظة البطارية الذكية اليوم في صور رصدت في تحديث iOS 13.2، حيث تأتي الحافظة بقطع جانبي كبير الحجم بتصميم مربع للكاميرة الخلفية، بينما تتوافق الملامح الأخرى للحافظة مع إصدارات العام الماضي.
ومن المقرر أن تدعم حافظة البطارية الذكية سلسلة هواتف iPhone 11 بعمر أطول للبطارية، لتقدم للمستخدمين وقت أطول مع هواتف الأيفون الجديدة، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن الحافظة الجديدة بعد أن قدمت ابل سماعة AirPods Pro مؤخراً.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة البطارية الذكية القادمة من ابل لهواتف iPhone 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.