الإعلان رسميًا عن الحاسوبين Galaxy Book Flex و Galaxy Book Ion مع شاشات QLED

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا شركة سامسونج تنتقل من شاشات OLED إلى شاشات QLED في التلفزيونات الذكية الخاصة بها في السنوات القليلة الماضية، والآن قررت الشركة الكورية الجنوبية القيام بنفس الخطوة من خلال تبني شاشات QLED في حواسيبها المحمولة أيضًا بحيث قامت اليوم بكشف النقاب عن الحاسوبين Galaxy Book Flex و Galaxy Book Ion، وكلاهما يأتيان مع شاشات بتقنية QLED.

Galaxy Book Flex

هذا الحاسوب يضم شاشة بحجم 13 إنش وبوزن 1.15 كيلوجرام، والجيل العاشر من معالجات Intel Core، ومعالج رسوميات مدمج، وما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، وما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية PCIe NVMe SSD. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الحاسوب أيضًا بمستشعر بصمات الأصابع.

وكما يوحي إسمه، فهذا الحاسوب يأتي بتصميم هجين بفضل المفصل القابل للدوران بزاوية 360 درجة مع العلم بأن هذا الحاسوب يضم شاشة حساسة للمس تدعم القلم الرقمي S Pen، ويضم كذلك منفذين من نوع Thunderbolt 3 ومنفذ MicroSD، فضلا عن بطارية بقوة 69.7Wh.

هناك نسخة أخرى بحجم 15 إنش تضم نفس البطارية، ولكنها تزن 1.52 كيلوجرام أو 1.57 كيلوجرام في حالة إذا قررت الحصول على بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250 والتي تأتي مع 2GB من الذاكرة العشوائية GDDR5.

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Galaxy Book Ion

أما بخصوص Galaxy Book Ion، فهو يأتي بنسختين، واحدة بحجم 13 إنش والأخرى بحجم 15 إنش. وبالنسبة لنسخة 15 إنش، فهي تزن 1.26 كيلوجرام.

وبصرف النظر عن الوزن، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع الجيل العاشر من معالجات Intel Comet Lake، بينما يمكن الحصول على نسخة 15 إنش مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250 والتي تضم 2GB من الذاكرة العشوائية GDDR5.

وبصرف النظر عن ذلك، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ومع ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية PCIe NVMe SSD.

للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق بالضبط لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا نعلم على الأقل أنه سيتم إطلاق هذا الحاسوب المحمول في شهر ديسمبر المقبل.