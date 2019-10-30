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فاطمة أيت طالب - دبي - مع HomeKit، حاولت شركة آبل إنشاء المنظومة الخاصة بها من أجل المنتجات المنزلية الذكية والمتصلة. ومع ذلك، يعتمد هذا إلى حد كبير على إختيار المصنعين ما إذا كان سيتم تبني هذه المنصة أم لا وإدراجها في منصاتها، مما يعني أنه إذا كان العملاء يأملون في تزويد منازلهم بمنتجات HomeKit، فقد يواجهون مواقف قد تكون فيها بعض المنتجات المنزلية الذكية التي يريدونها لا تدعم بالضرورة هذه المنصة.
ومع ذلك، يمكن أن تكون لدى شركة آبل إجابة على هذه المشكلة، مشكلة يبدو أن الشركة على دراية بها، وهي إنشاء تلك الأجهزة والملحقات بنفسها. ووفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg، يبدو أن شركة آبل تستثمر بكثافة في قسم الأجهزة المنزلية الذكية حيث يبدو أنها تدرس فكرة صنع ملحقاتها المنزلية الذكية.
هذا يعني أنه بدلاً من أن تكون تحت رحمة الشركات المصنعة ومحاولة إقناعهم بتبني منصة HomeKit، فإن شركة آبل قد تصنع بدلاً من ذلك منتجات معينة لملء الفراغ. يستمر التقرير أيضًا ليضيف أن الشركة تبحث في إيجاد طرق تجعل من السهل على الشركات المصنعة تبني منصة HomeKit.
كما تعلمون على الأرجح، فإن مكبر الصوت الذكي Apple HomePod هو الملحق الوحيد المتوافق مع منصة HomeKit الذي تصنعه شركة آبل. مكبر الصوت الذكي هذا لم يحقق أداءً جيدًا في السق كما كانت تأمل شركة آبل بسبب سعره المميز. كانت هناك شائعات حول قدوم HomePod Mini، ولكن هذه الإشاعة لم تتحقق حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل قد تكون مهتمة بإنشاء الملحقات المنزلية الذكية الخاصة بها، وفقا لتقرير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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