Nvidia تكشف النقاب رسميًا عن Nvidia Shield TV 2019 و Nvidia Shield TV Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عدد من التسريبات، قررت شركة Nvidia أخيرًا اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الجهازين Nvidia Shield TV 2019 و Nvidia Shield TV Pro. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الجهازين يوفران ميزات Android TV الأساسية مع Dolby Vision HDR وترقية المحتوى جنبًا إلى جنب مع GeForce Now. نسخة Pro توفر مواصفات أفضل وخيارات أوسع على مستوى المنافذ جنبًا إلى جنب مع سرفر PLEX.

Nvidia Shield TV 2019

جهاز Nvidia Shield TV 2019 الجديد يأتي أساس لخلافة جهاز Nvidia Shield TV الذي تم إطلاقه في العام 2017، وهو يأتي مع تصميم أصغر على شكل أنبوب. هو مزود بالمعالج +Nvidia Tegra X1 والذي ينبغي أن يوفر أداءً أفضل بنسبة 25% مقارنة مع الطراز السابق. هناك أيضًا 2GB من الذاكرة العشوائية و8GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن منافذ Ethernet و HDMI و MicroSD.

فيما يتعلق بالإتصال، يمكنك الحصول على 802.11ac Wi-Fi المزدوج النطاق والبلوتوث 5.0. وفيما يخص نظام التشغيل، فهذا الجهاز يأتي مسبقًا مع نظام Android TV الذي يستند على Android 9 Pie. يوجد أيضًا جهاز تحكم بعد جديد على شكل أنبوب يتميز بإستشعار الحركة وأزرار ذات إضاءة خلفية، بما في ذلك زر قابل للبرمجة والتحكم الصوتي. يبلغ سعر Nvidia Shield TV 2019 الجديد نحو 150 دولار أمريكي، وهو متاح من خلال الموقع الرسمي لشركة Nvidia على شبكة الإنترنت.

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Nvidia Shield TV Pro

أما بخصوص جهاز Nvidia Shield TV Pro، فهو يأتي بنفس تصميم طرازات Nvidia Shied TV السابقة ويوفر كافة ميزات Nvidia Shield TV 2019 الجديد مع Dolby Vision HDR وترقية المحتوى إلى 4K.

يمكن أن يعمل Nvidia Shield TV Pro أيضًا كخادم PLEX ويأتي بمواصفات أفضل ومنافذ أكثر. هو مزود بالمعالج +Nvidia Tegra X1 نفسه، ولكنه يضم 3GB من الذاكرة العشوائية و16GB من الذاكرة الداخلية، ويأتي مع منفذي USB Type-C إلى جانب منفذ HDMI ومنفذ MicroSD. يأتي أيضًا مع جهاز جديد للتحكم عن بعد، لكن على عكس الإصدارات السابقة، لا توجد وحدة تحكم مخصصة للألعاب في العلبة.

جهاز Nvidia Shield TV Pro الجديد سيُكلفك 200 دولار أمريكي، وهو متاح بالفعل على الموقع الرسمي لشركة Nvidia على شبكة الإنترت علمًا أنه سيُعرض للبيع في المزيد من المتاجر قريبًا.