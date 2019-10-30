ظهور المزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Galaxy S11 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق جميع الهواتف الذكية الرائدة للعام 2019، حان الوقت لنتطلع للهواتف الرائدة للعام 2020. واحدة من أولى الشائعات التي تحيط بالهاتف Galaxy S11 شقت طريقها بالفعل إلى شبكة الإنترنت كما هو متوقع.

في البداية، من

The Exynos 9830 exists. In the latest One UI 2.0 beta for the S10, Samsung added support for the Exynos 9830 along with the Snapdragon 865. These will, of course, be used in the S11. pic.twitter.com/v2Bio1Hggf Advertisements — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 27, 2019

أن تأتي سلسلة هواتف Galaxy S11 Series مع المعالج Snapdragon 865 و Exynos 9830 بناءً على السوق، ولكن هذا بالكاد يشكل مفاجئة لنا. وعلى الأرجح، سنرى الطرازات المزودة بالمعالج Snapdragon 865 في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والطرازات المزودة بالمعالج Exynos 9830 في بقية أنحاء العالم.

تشير التعليمات البرمجية التي تم رصدها في النسخة التجريبية من تحديث Android 10 لهواتف سامسونج أيضًا إلى أن الهاتف سيحتوي على خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكنه يؤكد أننا لا نحصل على كاميرا أمامية منبثقة، ومن المرجح أن تواصل سامسونج إستخدام تصميم الثقب.

وعندما يتعلق الأمر بالعتاد، فقد كشفت لنا التعليمات البرمجية أيضًا أن سلسلة هواتف Galaxy S11 ستستخدم الذاكرة العشوائية LPDDR5 والذاكرة التخزينية UFS 3.0 ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كانت ستكون هناك طرازات 4G أم أن جميع الطرازات ستدعم شبكات 5G.