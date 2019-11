ظهور المزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Galaxy S11 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق جميع الهواتف الذكية الرائدة للعام 2019، حان الوقت لنتطلع للهواتف الرائدة للعام 2020. واحدة من أولى الشائعات التي تحيط بالهاتف Galaxy S11 شقت طريقها بالفعل إلى شبكة الإنترنت كما هو متوقع.

في البداية، من

The Exynos 9830 exists. In the latest One UI 2.0 beta for the S10, Samsung added support for the Exynos 9830 along with the Snapdragon 865. These will, of course, be used in the S11. pic.twitter.com/v2Bio1Hggf

Advertisements