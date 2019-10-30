Xiaomi Mi CC9 Pro سيصل إلى خارج الصين تحت إسم Xiaomi Mi Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Xiaomi أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro في اليوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل مع خمس كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرا الأساسية ستمتاز بدقة 108 ميغابكسل. اليوم، تم رصد هذا الهاتف تحت الإسم الرمزي M1910F4E على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما يسلط بعض الضوء على مواصفاته التقنية. هذا الهاتف سيضم بطارية ضخمة بسعة 5170mAh.

ومع ذلك، سلسلة هواتف Xiaomi Mi CC9 Seies تظل حصرية للسوق الصيني. الشركة أعلنت في صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 سيصل قريبًا مع خمس كاميرات، وبالتالي فمن الآن القول بأن هذا هو نفسه الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro.

Advertisements

الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro أو بالأحرى Xiaomi Mi Note 10 سيكون متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة العشوائية تشمل 6GB/8GB/12GB، وثلاث خيارات على مستوى الذاكرة الداخلية تشمل 64GB/128GB/256GB. يبدو أن هناك الكثير من الخيارات، وهذا ما يعني تنوع كبير على مستوى الأسعار. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تأكد أيضًا أن الكاميرا المقربة في هذا الهاتف ستوفر تقريبًا يبلغ 5x، وهو شيء شوقت له شركة Xiaomi سابقًا.

على الرغم من أننا لسنا متأكدين من ذلك بعد، فيبدو أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 730G بدلاً من أحد معالجات Snapdragon الرائدة لهذا العام مثل Snapdragon 855 أو +Snapdragon 855. عمومًا، نتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro أو بالأحرى Xiaomi Mi Note 10 في المستقبل القريب.