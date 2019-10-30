- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Xiaomi أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro في اليوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل مع خمس كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرا الأساسية ستمتاز بدقة 108 ميغابكسل. اليوم، تم رصد هذا الهاتف تحت الإسم الرمزي M1910F4E على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما يسلط بعض الضوء على مواصفاته التقنية. هذا الهاتف سيضم بطارية ضخمة بسعة 5170mAh.
ومع ذلك، سلسلة هواتف Xiaomi Mi CC9 Seies تظل حصرية للسوق الصيني. الشركة أعلنت في صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 سيصل قريبًا مع خمس كاميرات، وبالتالي فمن الآن القول بأن هذا هو نفسه الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro.
الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro أو بالأحرى Xiaomi Mi Note 10 سيكون متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة العشوائية تشمل 6GB/8GB/12GB، وثلاث خيارات على مستوى الذاكرة الداخلية تشمل 64GB/128GB/256GB. يبدو أن هناك الكثير من الخيارات، وهذا ما يعني تنوع كبير على مستوى الأسعار. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تأكد أيضًا أن الكاميرا المقربة في هذا الهاتف ستوفر تقريبًا يبلغ 5x، وهو شيء شوقت له شركة Xiaomi سابقًا.
على الرغم من أننا لسنا متأكدين من ذلك بعد، فيبدو أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 730G بدلاً من أحد معالجات Snapdragon الرائدة لهذا العام مثل Snapdragon 855 أو +Snapdragon 855. عمومًا، نتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro أو بالأحرى Xiaomi Mi Note 10 في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر Xiaomi Mi CC9 Pro سيصل إلى خارج الصين تحت إسم Xiaomi Mi Note 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.