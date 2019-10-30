آبل تكشف النقاب بهدوء عن سماعات AirPods Pro مع تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - سماعات AirPods تُعد من بين منتجات آبل الأكثر مبيعًا في السوق، على الرغم من أن الكثيرون سخروا من تصميمها. هذا يرجع إلى حد كبير إلى سهولة الإستخدام وموثوقية الإتصال. ومع ذلك، لا ينكر أحد أنها ليس سماعات الأذن الأفضل في السوق، وخصوصًا بعد ظهور المزيد من السماعات من الشركات المنافسة.

الآن يبدو أن شركة آبل مستعدة للرد لأن الشركة أعلنت رسميًا عن سماعات AirPods Pro، وهي السماعات التي كانت محورًا للعديد من التسريبات والشائعات منذ فترة طويلة، وهي توفر تصميمًا جديدًا وجودة صوت أفضل وتقنية إلغاء الضوضاء. مع AirPods Pro، حافظت شركة آبل على ” جذع ” سماعات الأذن بدلاً من إستخدام أسلوب سماعات الأذن الذي رأينا الشركات الأخرى تتبناه.

كما أنها أصبحت مقاومة للعرق والماء، مما يجعلها أفضل رفيق لأولئك الذين يرغبون في إستخدامها في صالة الألعاب الرياضية. ستضم سماعات AirPods Pro الجديدة أيضًا إثنين من الميكروفونات المدمجة، مما يساعد في ميزة إلغاء الضوضاء. تفتخر شركة آبل أيضًا بأن سماعات الأذن ستتميز بإستخدام Adaptive EQ، وهي الميزة التي تقوم تلقائيا بضبط الصوت من سماعات الأذن بناءً على شكل أذن مرتديها.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يُقال أن سماعات AirPods Pro قادرة على تقديم ما مجموعه حوالي 24 ساعة من وقت الإستماع، وستأتي أيضًا مع علبة للشحن تدعم الشحن اللاسلكي. وكما أوضحت الشائعات، فسماعات AirPods Pro ليست رخيصة على الإطلاق، فهي تُكلف 250 دولار أمريكي ويمكن طلبها على الموقع الرسمي لشركة آبل على الويب.