الكشف عن Honor 9X بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل

أطلقت Honor، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، اليوم هاتف Honor 9X، وهو أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء.

ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابيكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 إنشًا، فضلاً عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية بسعر مناسب يبلغ 999 درهمًا إماراتيًا.

وإلى جانب هاتف Honor 9X، طرحت الشركة سوار Honor Band 5 الرياضي بشاشة لمس 0.95 إنشًا من نوع Full Colour AMOLED.

ويقدم السوار، الذي يبلغ سعره 110 درهمًا إماراتيًا، العديد من المزايا العصرية أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة.

وفي نفس الإطار، فقد طرحت الشركة سماعاتها الرياضية Honor Sport Pro بتصميم رياضي عصري وبسعر 249 درهمًا إمارتيًا.

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قدرات تصوير استثنائية:

يُعد إطلاق هاتف Honor 9X شهادة على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زود هاتف Honor 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابيكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف إنش يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح.

ويوفر وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، صورًا فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.

شاشة كاملة وتصميم ديناميكي:

يتميز الجزء الأمامي من هاتف Honor 9X بشاشة كاملة مقاس 6.59 إنشًا خالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه.

وتعتبر شاشة LCD واحدة من أكبر الشاشات على هواتف Honor مع نسبة شاشة تبلغ 91 في المئة من الهيكل العام.

وبالإضافة إلى الشاشة الأمامية الرائعة، يمتاز غلاف هاتف Honor 9X الخلفي بتصميم بارز مستوحى من الماس، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكل تصميم حرف X الديناميكي والفريد.

وتلبية لمتطلبات المستخدمين المتطورة من حيث تصميم الهواتف الذكية، يتوفر هاتف Honor 9X باللون الأزرق الياقوتي الرائع وأسود منتصف الليل المفضل لدى الكثيرين.

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خصائص إضافية:

غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد تبلغ ثخانته 8.8 ميليمتر.

مقبس سماعات قياس 3.5 ميليمتر.

منفذ شحن USB من نوع C.

كاميرا السيلفي تخرج للأعلى.

بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 640 جيجابايت من خلال إدخال بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت.

وفي إطار هذا الإعلان، قال كريس سان بايغونغ، رئيس Honor في الشرق الأوسط وأفريقيا: نؤمن في Honor بالحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار التقني وتصميم الهواتف الذكية بهدف توفير أفضل التجارب لمستخدمينا.

وأضاف “غيرت التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء طريقة عيش المستهلكين، وصمم هاتف Honor 9X ببراعة وزود بإمكانيات الكاميرا الرائعة والتصميم الأنيق والأداء البرمجي الفريد غير المسبوق ليلبي احتياجات جمهورنا الشاب”.

وسعياً منها إلى تعزيز تجربة المستخدمة، كشفت Honor عن اتفاقية تجمعها مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب، حيث تتوفر اللعبة في تطبيق HUAWEI AppGallery مع عدد من المزايا الاستثنائية.

ساعة Honor Band 5 تأتي مع تحديث SpO2:

مع انتشار الأجهزة المتصلة والذكية، تمهد Honor الطريق لأجهزتها القابلة للارتداء عبر تقديم مجموعة السماعات اللاسلكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية.

وحدثت Honor مؤخرًا Honor Band 5 بميزة جديدة كليًا تتيح للمستخدمين تتبع مستويات تشبع الأكسجين في دمائهم SpO2.

وتتمكن Honor Band 5 عند اقرانها بمتتبع معدل ضربات القلب من مساعدة المستخدم على التمرين بشكل أفضل وأكثر أماناً.

وبفضل مستشعر تتبع الحركة ذي المحاور الستة، وشاشة OLED، فإن Honor Band 5 تتصدر قائمة الخيارات المعنية بممارسة الرياضة بشكل عصري.

وأكدت الشركة أن السوار يدعم اللغة العربية، وعلق كريس في هذا الإطار”نشجع مستخدمينا على اتباع أنماط حياة نشطة عبر تبني نظام يومي بسيط للتمارين الرياضية في حياتهم اليومية، وكوننا علامة تجارية تقنية يحبها الشباب حول العالم، فإننا نؤمن بأهمية تكريس التكنولوجيا لتمكين مستخدمينا من اتباع أنماط حياة سعيدة وصحية. وتوفر أجهزتنا القابلة للارتداء تصاميم أنيقة تجعلها الرفيق المثالي والموثوق والمتطور للحفاظ على اللياقة البدنية”.

بناء نظام بيئي من الأجهزة الذكية:

يعد إطلاق هاتف Honor 9X ومجموعة أجهزة القابلة للارتداء جزءًا من جهود العلامة لخلق عالم أكثر اتصالاً وذكاءً للمستهلكين.

وكشفت Honor الشهر الماضي عن أول استراتيجية لإنترنت الأشياء أطلقت عليها اسم (1+8+N)، والذي يعني: هاتف ذكي واحد من Honor وثماني فئات من أجهزة الشركة ومنتجات أخرى غير محدودة من شركائها خلال معرض IFA 2019 التقني السنوي.

وتخطط العلامة في المستقبل لتقديم مجموعة أكبر من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء لتمكين مستهلكيها من الاستمتاع بحياة أكثر اتصالاً وسهولة.