على الرغم من وجود الكثير من الانتقادات حول قضائنا للكثير من الوقت في استخدام الهواتف الذكية، إلا أنها اكتسبت أهمية كبيرة في كل جزء من حياتنا اليومية بفضل تطورها، ووفرة التطبيقات المخصصة لها، والتي تجعل حياتنا أكثر سهولة.

يجد الناس أنفسهم أمام عدد هائل من وسائل الإعلام في الوقت الحاضر، وبالتالي يصعب عليهم متابعتها، ولحل هذه المشكلة يمكنك الإستعانة بأحد تطبيقات الأخبار التي تساعدك على متابعة مايحدث حولك، بالاستعانة بمصادر موثوقة.

فيما يلي 5 تطبيقات جديدة تسهل عليك متابعة الأخبار اليومية:

1- تطبيق Nwsty:

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يعتبر تطبيق Nwsty خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يهمهم الاطلاع على ملخصات الأخبار، حيث إنه يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي يمكنها اختيار عناوين الأخبار، وملخصاتها التي تهمك يوميًا حتى لا تضيع وقتك.

يقدم لك التطبيق ملخص 5 – 10 من أهم الأخبار يوميًا، كما يمكنك الوصول إلى المقالات الكاملة بسهولة من خلال الضغط على مزيد من المعلومات، كما يتيح لك مشاركة الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق Inkl:

يوفر لك تطبيق Inkl الأخبار من أكثر المواقع الموثوق بها، في تجربة خالية من الإعلانات، من خلال اشتراك واحد بسيط.

يتعامل التطبيق مع أكثر من 100 ناشر، ويستخدم فريقًا من المحررين البشريين لتنظيم محتوى خالٍ من الإعلانات، كما يقدم لك ميزة (من أجلك) لتبقيك مطلعًا على الأخبار الأكثر الأهمية بالنسبة لك.

يمكنك بدء عضوية مجانية تجريبية لمدة 7 أيام، وستتمكن من الوصول إلى المقالات من أشهر المواقع مثل: بلومبرج، وول ستريت جورنال، والجارديان، وإندبندنت Independent، وThe Economist، وغيرها. ثم تبدأ في دفع اشتراك شهري قيمته 10 دولارات.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

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3- تطبيق News Break:

يعتمد تطبيق News Break على موقعك الجغرافي ليقدم لك الأخبار المحلية التي تهمك، والأخبار العالمية أيضًا، كما يوفر لك موجزًا ​​يوميًا من الأخبار، ويتيح لك تخصيص الخلاصة بما يتناسب مع اهتماماتك.

يعمل التطبيق أيضًا على تقسيم المقالات حسب الفئات، مما يسمح لك بالاطلاع على آخر الأخبار في المجال الرياضي، التكنولوجيا، السياسة وغيرها من المواضيع التي تناسبك، وبالإضافة إلى الأخبار يقدم التطبيق بعض المحتويات الأخرى الخفيفة مثل: الفيديوهات، وألعاب الأسئلة، وغيرها.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق SmartNews:

يقوم تطبيق SmartNews بتحليل ملايين المقالات والأخبار يوميًا، ليقدم لك أهم الأخبار العالمية والمحلية.

يتيح لك التطبيق استعراض العناوين بسرعة، وتخصيص خلاصة الأخبار لتعرض ما يناسبك، مع الحصول على إشعارات بالأخبار العاجلة، وقراءة الأخبار في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

5- تطبيق Winds:

ولت أيام خلاصات RSS، لكنها لم تختفي تمامًا، فما يزال هناك عدد لا بأس به من المواقع التي تنشر الخلاصات التي يمكن أن تسحبها قارئات RSS، مثل تطبيق Winds الذي يعتمد في عمله على التعلم الآلي.

بصرف النظر عن سحب الخلاصات المفضلة لديك، يعمل تطبيق Winds كمشغل بودكاست، ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي لاقتراح محتوى إضافي، ومصادر جديدة قد تجدها مثيرة للاهتمام.

يوجد من Winds إصدار ويب، ومتاح كتطبيق يمكن تنزيله لنظام التشغيل ويندوز، وماك، ولينكس Linux.