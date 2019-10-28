إنستاجرام تبدأ في إجبار المستخدمين على تسجيل الدخول لرؤية منشورات الآخرين

بدأت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام منع الناس الذين لم يسجلوا الدخول إليها من رؤية المنشورات العامة بلا حدود، وذلك في خطوة تهدف إلى دفع المستخدمين على إنشاء حساب، أو تسجيل الدخول لما في ذلك أهمية في دراسة أنشطة المستخدمين.

ومع التغيير الجديد سوف تعرض إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – نافذة تطلب من المستخدمين التسجيل أو تسجيل الدخول بعد عرض عدد من الصور والمنشورات، سواء عن طريق الويب، أو الأجهزة المحمولة.

وقالت إنستاجرام لموقع (أدويك) Adweek: “إن هذا يساعد الناس على رؤية الصور على إنستاجرام، ومن ثم فهم كيف يحصلون على أفضل تجربة إنستاجرام عن طريق الانضمام إلى المجتمع، والتواصل، والتفاعل مع الناس والأشياء التي يحبون”.

ويُعتقد أن التغيير الجديد يأتي إطار التغييرات التي تسعى فيسبوك – التي استحوذت على إنستاجرام مقابل مليار دولار أمريكي في عام 2012 – إلى إضافتها إلى الخدمة منذ استقالة مؤسسيها (كيفن سيستروم، و(مايك كريجر) من الشركة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وتسعى فيسبوك من خلال هذه الخطوة إلى زيادة انضمام المستخدمين إلى إنستاجرام ليتمكنوا من رؤية منشورات الآخرين، وهو أمر تفعله فيسبوك مع شبكتها الاجتماعية، إذ يُمنع على غير المسجلين فيها رؤية منشورات المستخدمين.

ولكن بخلاف فيسبوك، وإنستاجرام الآن، فإن شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تسمح للمستخدمين رؤية تغريدات المستخدمين العامة، وعليهم تسجيل الدخول للتفاعل معها.

هذا؛ وقد أعلنت إنستاجرام في وقت سابق من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن تحديث خيارات الخصوصية الخاصة بها لمنح المستخدمين مزيد من التحكم في المعلومات التي يشاركونها مع تطبيقات الجهات الخارجية التي تتصل بالخدمة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على الإعدادات في قائمة إنستاجرام، ثم الأمان، وبعد ذلك التطبيقات ومواقع الويب لمعرفة أي خدمات الجهات الخارجية يمكنها الوصول إلى البيانات.

وأصبح بإمكان المستخدمين من خلال هذه الصفحة الجديدة الاطلاع على التطبيقات المعتمدة النشطة والمنتهية الصلاحية ومراجعة كل طرف ثالث لديه تفويض بالوصول إلى الحساب وإدارة ما يمكنه الوصول إليه.