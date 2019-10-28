إنفيديا تعلن رسميًا عن الجيل الجديد من أجهزة Shield TV

أعلنت شركة إنفيديا اليوم الاثنين رسميًا عن إصدار عام 2019 من جهاز البث القائم على نظام التشغيل (أندرويد تي في) Android TV، وذلك بعد عدد من التسريبات خلال المدة الماضية.

ويأتي جهاز (إنفيديا شيلد تي في) NVIDIA Shield TV – البالغ سعره 149 دولارًا أمريكيًا – و(شيلد تي في برو) Shield TV Pro – البالغ سعره 199 دولارًا أمريكيًا – ليحلا محل الإصدار الحالي من الأجهزة، التي أُعلن عنها في عام 2017.

ويمتاز كلا الجهازين الجديدين بوجود معالجات (تيجرا 11 بلس) Tegra XI+ التي تقدم أداءً أفضل بنسبة 25% مقارنة بمعالجات الإصدار الحالي، الأمر الذي يسمح للأجهزة بدعم مزايا جديدة، مثل: تحويل محتوى (إتش دي) HD إلى دقة 4K باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويدعم جهازا (شيلد تي في)، و(شيلد تي في برو) الجديدان تقنية الصورة (دولبي فيجن إتش دي آر) Dolby Vision HDR، وتقنية (دولبي أتموس) Dolby Atmos للصوت المحيطي. ويتركز الاختلاف فين الجهازين على التصميم الخارجي، إذ يعتمد جهاز (شيلد تي في) شكلًا أنبوبيًا، في حين يبدو جهاز (شيلد تي في برو) كسابقه.

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وحصل جهاز (شيلد تي في برو) على زيادة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، إذ ارتفعت من 2 إلى 3 جيجابايت، وعلى زيادة في ذاكرة التخزين الداخلية التي ارتفعت من 8 إلى 16 جيجابايت، كما حصل على القدرة على تحويل بث 1080p عند العمل كخادم وسائط متعددة من نوع Plex Media Server.

ويأتي الجهاز مع دعم تقنية (سمارت ثينجز لينك) SmartThings Link لتحويل الجهاز إلى مركز للبيوت الذكية القائمة على منصة (سمارت ثينجز)، كما حصل على دعم متقدم لألعاب أندرويد، إلى جانب منافذ (يو إس بي 3.0) USB 3.0 الجديدة.