تكنولوجيا: هاتف Honor 9X ينطلق رسمياً اليوم في سوق الإمارات بسعر 999 درهم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor يوم الخميس الماضي عن إطلاق النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Honor 9X، واليوم ينطلق الهاتف رسمياً في سوق الإمارات من بين أسواق أخرى بسعر 270 دولار أو 999 درهم.

انطلق هاتف Honor 9X في كلاً من أسواق روسيا، وهولندا مؤخراً، واليوم ينضم سوق الإمارات العربية المتحدة إلى الأسواق التي يتوفر بها الهاتف، والذي ينطلق بمعالج هواوي الجديد Kirin 710F.

ويتوفر هاتف Honor 9X في سوق الإمارات بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

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كما يتميز هاتف Honor 9X بتصميم كاميرة السيلفي المنبثقة، وهو أول إصدار من Honor يأتي بهذا التصميم، حيث قدمت الشركة في السابق تصميم نتوء الشاشة، وأيضاً ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً تقدم شركة Honor في سوق الإمارات اليوم سوارة Honor Band 5 التي أعلن عنها في حدث Honor 9X، والتي تتوفر للبيع بسعر 110 درهم في سوق الإمارات، أو سعر 30 دولار، كما تتوفر سماعة البلوتوث Honor Sport Pro التي تنطلق بسعر 249 درهم للمستخدمين.

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