تكنولوجيا: Apple تكشف عن سماعات AirPods Pro الجديدة ومتوفرة بالأسواق ابتداءً من 30 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Apple اليوم عن سماعات AirPods Pro، وهي إضافة جديدة رائعة إلى عائلة سماعات AirPods تشمل نظام حجب ضوضاء نشطاً وتجربة صوتية غامرة فائقة في تصميم جديد كلياً خفيف الوزن يثبت داخل الأذن. تتوفر سماعات AirPods Pro للطلب عبر apple.com وتطبيق Apple Store ابتداءً من اليوم، وفي المتاجر ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر.

قال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة Apple: ”سماعات AirPods هي الأكثر مبيعاً حول العالم، فقد أصبحت من منتجات Apple المفضلة بفضل سهولة الإعداد بضغطة واحدة وجودة الصوت المذهلة والتصميم الأنيق، ومع AirPods Pro، نرتقي بهذه التجربة الساحرة إلى مستوى جديد. تقدم سماعات AirPods Pro الجديدة التي توضع داخل الأذن صوتاً مدهشاً بفضل ميزة موازنة الصوت التكيفية، وتوفر تثبيتاً مريحاً مع رؤوس سماعات مرنة، وتأتي بميزات مبتكرة مثل نظام حجب الضوضاء النشط ونمط Transparency (الشفافية). ونعتقد أن العملاء سيعشقون هذه الإضافة الجديدة إلى عائلة سماعات AirPods.“

تنضم سماعات AirPods Pro إلى عائلة سماعات AirPods الحالية في تقديم تجربة صوتية لاسلكية بلا مثيل. يستخدم كل موديل من الموديلات تكنولوجيا متقدمة لإعادة تعريف طريقة استماع الناس إلى الموسيقى، وإجراء المكالمات، والاستمتاع بالأفلام والبرامج التلفزيونية، وممارسة الألعاب، والتفاعل مع Siri. وتصل إلى AirPods Pro تجربة الإعداد السهلة التي يعشقها العملاء في سماعات AirPods الحالية، فمن خلال فتح علبة الشحن بالقرب من جهاز iOS أو iPadOS والضغط عليها سريعاً، يتم إقران AirPods Pro على الفور بجميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول عليها باستخدام حساب iCloud الخاص بالمستخدم، بما فيها أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch وApple TV وiPod touch. تصميم جديد كلياً أحدثت AirPods ثورة في عالم الصوتيات اللاسلكية من خلال تصميم مبتكر، وترتقي الآن AirPods Pro بالأمر من خلال سماعات بمستوى جديد من خفة الوزن توضع داخل الأذن صُممت لتقدم الراحة وسهولة التثبيت. تأتي كل سماعة برؤوس مرنة ولينة من السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن وتقدم الراحة والإحكام في التثبيت، وهو من أهم العوامل في تقديم صوت غامر. ومن أجل مزيد من الراحة، تعتمد AirPods Pro على نظام تهوية مبتكر لمعادلة الضغط والحد من المضايقة التي تسببها تصميمات السماعات الأخرى التي تثبت داخل الأذن. كما تتمتع AirPods Pro بمقامة للعرق والماء، ما يجعلها الرفيق المثالي لمن يعيشون حياة نشطة.1 نظام حجب الضوضاء النشط يستخدم نظام حجب الضوضاء النشط في AirPods Pro ميكروفونين وبرمجيات متطورة ليتكيف باستمرار مع كل أذن وكل طريقة تثبيت للسماعة. يعمل هذا على إزالة الضوضاء في الخلفية لتقديم تجربة مخصصة فائقة في حجب الضوضاء تسمح للمستخدم بالتركيز على ما يستمع إليه، سواء أكان يستمع إلى أغنيته المفضلة أو إلى مكالمة هاتفية. يواجه الميكروفون الأول الجهة الخارجية ويستشعر الأصوات الخارجية لتحليل الضوضاء في البيئة، ثم تنشئ سماعات AirPods Pro ضوضاء معاكسة تحجب ضوضاء الخلفية قبل أن تصل إلى أذن المستمع. ويستمع الميكروفون الثاني الذي يواجه الجهة الداخلية إلى الأصوات المتجهة إلى الأذن، ثم تقوم سماعات AirPods Pro بحجب أي ضوضاء متبقية يستشعرها الميكروفون. ويتكيف نظام حجب الضوضاء باستمرار مع إشارة الصوت، بمعدل 200 مرة في الثانية. صوت غامر تقدم AirPods Pro جودة صوت فائقة مع ميزة موازنة الصوت التكيفية التي تعمل على ضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة في الموسيقى لتلائم شكل أذن المستمع، والنتيجة هي تجربة استماع غامرة وثرية. ويقدم مضخم صوت مخصص بنطاق ترددي عالي صوتاً نقياً فائق الوضوح مع تمديد عمر البطارية، كما يشغل برنامج تشغيل مكبر الصوت الذي يوفر مستوى صوت عالياً مع تشويش منخفض، والذي صُمم لتقديم أفضل جودة للصوت مع حجب الضوضاء في الخلفية. يوفر برنامج التشغيل صوت باس ثرياً منتظماً وصولاً إلى مستوى 20Hz بالإضافة إلى صوت عالي الدقة بالترددات المنخفضة والمتوسطة. Advertisements نمط Transparency (الشفافية) يسمح نمط Transparency(الشفافية) للمستخدمين بإمكانية الاستماع إلى الموسيقى مع سماع البيئة من حولهم في الوقت نفسه، سواء أكانوا يريدون الاستماع إلى حركة السير أثناء ممارسة تمرين الركض أو إلى إعلان هام على القطار أثناء رحلة الذهاب إلى العمل في الصباح. يستغل نمط Transparency (الشفافية) نظام التهوية المعادل للضغط والبرمجيات المتطورة التي تترك الكم المناسب من حجب الضوضاء نشطاً لتضمن ظهور صوت المستخدم بشكل طبيعي مع استمرار الصوت في التشغيل بشكل مثالي. يمكن التحويل بين نظام حجب الضوضاء النشط وبين نمط Transparency (الشفافية) بكل بساطة عبر سماعات AirPods Pro مباشرة من خلال مستشعر ضغط مبتكر جديد موجود على ساق السماعة. يسهل أيضاً مستشعر الضغط من التشغيل والإيقاف المؤقت والتنقل بين الأغنيات والإجابة على المكالمات الهاتفية أو رفضها. كما يستطيع المستخدمون الضغط على شريط تمرير مستوى الصوت في مركز التحكم على iPhone أو iPad للتحكم في الإعدادات، أو على Apple Watch من خلال الضغط على أيقونة AirPlay أثناء تشغيل الموسيقى. الأداء وعمر البطارية يسمح تصميم مبتكر لنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) يستند إلى شريحة H1 التي صممتها Apple لسماعات AirPods Pro بتقديم أداء فائق في حجم صغير. تشمل شريحة H1 عشر نوى صوتية، وهي المسؤولة عن تشغيل كل شيء ابتداءً من الصوت وحتى Siri. وبفضل الزمن المنخفض للغاية لانتظار الصوت الذي توفره شريحة H1، فهي تقدم حجب ضوضاء في الوقت الفعلي وصوتاً عالي الجودة مع تكنولوجيا تكيفية، وتتفاعل أيضاً مع ”يا Siri“، كل ذلك في الوقت نفسه. تتميز AirPods Pro بعمر البطارية الرائع نفسه الذي تقدمه سماعات AirPods، مع ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع. وفي نمط حجب الضوضاء النشط، تقدم AirPods Pro ما يصل إلى أربع ساعات ونصف من وقت الاستماع وما يصل إلى ثلاث ساعات ونصف من وقت التحدث بعملية شحن واحدة. ومن خلال عمليات شحن إضافية باستخدام علبة الشحن اللاسلكي، تقدم AirPods Pro وقت استماع يفوق 24 ساعة أو وقت تحدث يفوق 18 ساعة.2 ويمكن شحنها بسهولة خلال اليوم عبر وضع علبة AirPods على لوح شحن معتمد من Qi أو باستخدام موصل Lightning. ميزات إضافية اختبار جودة الإحكام وتحديد المقاس الأنسب لرؤوس السماعات. بعد وضع سماعات AirPods Pro في كل من الأذنين، تعمل تحليلات حسابية متطورة مع الميكروفونات الموجودة في كل سماعة AirPod على قياس مستوى الصوت في الأذن ومقارنته بالصوت القادم من برنامج تشغيل مكبر الصوت. وفي ثوانٍ قليلة، تستشعر التحليلات الحسابية إذا ما كان مقاس رأس السماعة مناسباً ومحكماً، أو إذا ما كان يجب تغييره لإحكام الصوت بشكل أفضل.

إمكانية تفعيل Siri باستخدام الصوت تعتمد على شريحة H1 لتمكين قول “يا Siri” من دون استخدام اليدين لتشغيل أغنية، أو رفع مستوى الصوت، أو إجراء مكالمة، أو الحصول على اتجاهات.

تعتمد على شريحة H1 لتمكين قول “يا Siri” من دون استخدام اليدين لتشغيل أغنية، أو رفع مستوى الصوت، أو إجراء مكالمة، أو الحصول على اتجاهات. مشاركة الصوت تسهل الاستماع إلى الأغنية نفسها أو مشاهدة الفيلم نفسه مع أحد الأصدقاء بمجرد تقريب زوج آخر من سماعات AirPods من iPhone أو iPad. 3

تسهل الاستماع إلى الأغنية نفسها أو مشاهدة الفيلم نفسه مع أحد الأصدقاء بمجرد تقريب زوج آخر من سماعات AirPods من iPhone أو iPad. ميزة نطق الرسائل تنطق الرسائل الواردة تلقائياً بشكل مريح فور وصولها، وإذا كان المستخدم يتحدث في مكالمة هاتفية أو يستخدم ميزة مشاركة الصوت، يعرف Siri أنه يجب ألا يقاطعه.4 الأسعار والتوفر ستتوفر AirPods Pro بسعر AED 999، وتتوفر للطلب من apple.com وفي تطبيق Apple Store في الولايات المتحدة وأكثر من 25 بلداً ومنطقة أخرى. سيبدأ شحن AirPods Pro يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، وستتوفر في المتاجر ابتداءً من وقت لاحق من الأسبوع الجاري (يختلف التوفر بحسب البلد والمنطقة). تتطلب AirPods Pro جهاز Apple يعمل بنظام iOS 13.2 أو أحدث، أو iPadOS 13.2 أو أحدث، أو watchOS 6.1 أو أحدث، أو tvOS 13.2 أو أحدث، أو macOS Catalina 10.15.1 أو أحدث. تتوفر سماعات AirPods مع علبة الشحن بسعر AED 679 وتتوفر سماعات AirPods مع علبة الشحن اللاسلكي بسعر AED 829. يستطيع العملاء طلب علبة الشحن اللاسلكي وحدها بسعر AED 329. يستطيع العملاء إضافة نقش شخصي على سماعات AirPods Pro، أو AirPods مع علبة الشحن، أو AirPods مع علبة الشحن اللاسلكي مجاناً عبر apple.com وفي تطبيق Apple Store.

اعلان

