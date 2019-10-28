تكنولوجيا: NVIDIA تعلن رسمياً عن أجهزة SHIELD TV وPro للعام 2019 بسعر يبدأ من 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA عن الإصدارات الجديدة من أجهزة SHIELD TV وSHIELD TV Pro للعام 2019 كما قدمت جهاز تحكم عن بعد بتصميم جديد.

كشفت إنفيديا عن الإصدارات الجديدة من أجهزة SHIELD TV للعام 2019، والتي تأتي بنظام جديد في تقنية الذكاء الإصطناعي، على أن يدعم إصدار SHIELD TV Pro المستخدمين في بث الألعاب بشكل خاص، بينما يدعم الإصدار الرئيسي المستخدمين في بث ومشاهدة العروض التلفزيونية.

تدعم NVIDIA أجهزة SHIELD TV للعام 2019 بمعالج Tegra X1+، والذي يقدم آداء أفضل في الأجهزة بنسبة 25%، أيضاً تدعم الإصدارات الجديدة مزيد من الإختيارات في تنسيق الفيديو والصوتيات، مع تقنية Dolby Vision، و Dolby Atmos.

وتقدم NVIDIA جهاز SHIELD TV للعام 2019 بتصميم غير تقليدي، حيث يتميز جهاز SHIELD TV بتصميم إسطواني بحجم مصباح اليد، على أن يتوفر SHIELD TV بسعر 150 دولار تقريباً، مع معالج Tegra X1+، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر فتحة مخصصة لبطاقة ذاكرة خارجية.

أيضاً يتميز تصميم الجهاز بمنفذ للطاقة، مع منفذ gigabit ethernet، بينما تضم الجهة الثانية للجهاز منفذ HDMI-CEC، مع فتحة microSD، كما يدعم الجهاز معايير 802.11ac في WiFi والبلوتوث 5.0 LE.

من جانب أخر يأتي جهاز SHIELD TV Pro بالتصميم المستطيل المعتاد للأجهزة، والذي يستهدف دعم المستخدمين في بث محتوى بدقة 4K، أو بث خدمة ألعاب NVIDIA GeForce NOW.

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ويضم جهاز SHIELD TV Pro معالج Tegra X1+، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، كما يضم فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD، ويدعم SmartThings Hub.

أيضاً يضم الجهاز اثنان من منافذ USB 3.0 لدعم إتصال ذاكرة USB، والكاميرات، أو محول لاسلكي لدعم إتصال الملحقات مثل لوحة النفاتيح على سبيل المثال، أو لشحن الأجهزة، على أن ينطلق هذا الإصدار بسعر 200 دولار تقريباً.

وحدة جديدة للحكم عن بعد في أجهزة SHIELD TV

تدعم إنيفيديا كلاً من أجهزة SHIELD TV وSHIELD TV Pro هذا العام بوحدة جديد للتحكم عن بعد، والذي يتميز بتصميم هرمي، ويدعم الإتصال بالأجهزة عبر البلوتوث، كما يأتي بمستشعر IR blaster للتحكم في مستوى الصوتيات في الأجهزة أو التحكم في الأجهزة الأخرى، كما تضم وحدة التحكم ميكروفون مدمج لتنشيط مساعد جوجل والتفاعل بالأوامر الصوتية، كما تأتي وحدة التحكم بزر مخصص لخدمة Netflix.

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