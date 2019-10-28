كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من سماعتها اللاسلكية بعنوان AirPods Pro، وفي تقرير جديد نشر اليوم أشير إلى أن ابل في طريقها لدفع 8 إختيارات في ألوان سماعة AirPods Pro على أن يبدأ بيع السماعة هذا الأسبوع.
تتوالى التسريبات حول سماعة ابل اللاسلكية القادمة AirPods Pro التي تنطلق بنقطة تسويق رئيسية في ميزة إلغاء الضوضاء، واليوم جاء تقرير جديد ليقدم تفاصيل جديدة عن السماعة اللاسلكية مع الموعد المتوقع لإطلاق السماعة.
إستعرضت التسريبات السابقة تصميم حافظة سماعة AirPods Pro القادمة من ابل، والتي تأتي بحجم أكبر من الإصدار الحالي من سماعة AirPods، والتي تأتي وفقاً لتقرير جديد نشر في الصين بعدد 8 إختيارات في الألوان، على أن تشمل الألوان كلاً من اللون الأبيض، الأسود، إلى جانب الأخضر.
ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سماعة AirPods Pro ستنطلق رسمياً خلال الشهر الجاري، بينما أشار تسريبات جديدة اليوم إلى أن السماعة اللاسلكية ستنطلق للبيع خلال هذا الأسبوع، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن السماعة اللاسلكية عبر القنوات الإعلامية مباشرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط ابل لإطلاق سماعة AirPods Pro بعدد 8 إختيارات في الألوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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