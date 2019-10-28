تكنولوجيا: شاومي تبدأ في دفع الإصدار التجريبي من تحديث MIUI 11 مع نظام Android 10 لهاتف Mi 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة شاومي اليوم في دفع الإصدار التجريبي من تحديث واجهة MIUI 11 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10 لمستخدمي هاتف Mi 8.

كانت شركة شاومي قد بدأت في دفع الإصدار التجريبي من واجهة MIUI 11 لمستخدمي هاتف Mi Mix 3 خلال الأسبوع الماضي، واليوم تبدأ دفع الإصدار التجريبي أيضاً لهاتف Mi 8، والذي ينطلق لمستخدمي الهاتف في السوق الصيني في البداية.

ويأتي الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم برقم MIUI 11 9.10.24، كما يأتي بسعة 2.1 جيجا بايت، حيث من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بتحديث برمجيات الحماية المقرر لشهر أكتوبر، كما يتضمن التحديث مجموعة من المميزات الجديدة في واجهة MIUI 11، إلا أن شاومي لم تحدد موعد لإطلاق التحديث في الأسواق العالمية.

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ومن المقرر أن يتضمن الإصدار التجريبي من تحديث MIUI 11 9.10.24 المميزات التالية:

برمجيات الحماية المقرر من جوجل لمستخدمي هاتف Mi 8 لشهر أكتوبر، مع تحسينات في معايير الآمان في النظام.

معالجة المشكلة التي تؤدي إلى إستهلاك التطبيقات وقت أطول للوصول إلى الإعدادات

إضافة تطبيق لتجربة المستخدم

تحسينات في معايير الآمان في كلمات المرور ومؤثرات الواجهة الرئيسية.

معالجة مشكلة كلمات المرور الخاصة بالتطبيقات الخارجية.

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