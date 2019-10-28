Realme هي شركة الهواتف الذكية الأسرع نموًا، وتحتل المرتبة السابعة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت Realme مشغولة مؤخرًا بالترويج لهاتفها الرائد الأول Realme X2 Pro وإطلاقه في الأسواق الأوروبية. ووفقا للتقرير الأحدث حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد كانت Realme هي الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأسرع نموًا وتمكنت من الدخول إلى قائمة الشركات العشرة الأوائل الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية على الصعيد العالمي بعدما إرتقت إلى المرتبة السابعة.

خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، تجاوزت مبيعات شركة Realme حاجز 10 ملايين وحدة مما أدى إلى تحقيق نمو مذهل يصل إلى 808 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعلها الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم. يعد إنجاز Realme أكثر إثارة للإعجاب نظرًا للتباطؤ في شحنات الهواتف الذكية العالمية.

من خلال إلقاء نظرة على الصورة الأوسع، ظلت سامسونج في المقدمة فيما يتعلق بالشحنات، وتليها Huawei و Apple. إحتلت Xiaomi و Oppo و Vivo المراكز الثلاثة الأخرى متقدمة على Realme. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Realme أنها تخطت حاجز 17 مليون مستخدم في أقل من عامين.

هواتف Realme شقت طريقها الآن إلى أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وتتطلع إلى دخول سوق هواتف 5G بإستخدام سلسلة معالجات Snapdragon 700 Series القادمة.