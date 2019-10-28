سماعات AirPods Pro قد تأتي بتشكيلة واسعة من الألوان، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فمن المقرر أن تقوم شركة بل بإطلاق ما سيحمل على الأرجح إسم AirPods Pro في نهاية هذا الشهر. الآن وفقا لتقرير جديد صادر عن Economic Daily News، فقد تم الكشف عن إمكانية إطلاق سماعات AirPods الجديدة بتشكيلة مختلفة من الألوان للعملاء للإختيار من بينها.

ووفقا للتقرير، فهو يقول أن سماعات AirPods Pro الجديدة يمكن أن تكون متوفرة بما يصل إلى ثمانية خيارات مختلفة على مستوى الألوان. هذا في الواقع كثير جدًا، ولكن نظرًا لأن آبل بدأت في تبني المزيد من الألوان في السنوات الأخيرة، ومع تقديم سلسلة سماعات Beats بمجموعة متنوعة من الألوان، فنحن نفترض بأن هذا أمر منطقي.

ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة آبل بذلك مع سماعات AirPods، والتي لا تتوفر حاليًا إلا باللون الأبيض. يٌقال أيضًا أن بعض الألوان الجديدة تتوافق مع هواتف iPhone الجديدة، مما يعني أننا سنرى على الأرجح سماعات AirPods Pro الجديدة بألوان مثل الأبيض والأسود والأخضر. يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، ولكننا نقترب من نهاية شهر أكتوبر، لذلك يجب أن يتم الإعلان عنها قريبًا.

بالإضافة إلى الألوان الجديدة، سمعنا أن سماعات AirPods الجديدة ستأتي أيضًا مع تقنية إلغاء الضوضاء ويمكن أيضًا أن يبلغ سعرها نحو 260 دولار أمريكي.